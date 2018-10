Erfolg im Leben: Diese 5 Tipps werden Sie erfolgreicher machen

Wichtigste Faktoren von Erfolg: ein stabiles Selbstwertgefühl und ein positives Selbstbild © skyNext / Shutterstock.com

Wie wird man erfolgreich? 5 Tipps, wie Sie Erfolg haben werden

1. Finden Sie, was Sie am besten können: Oprah Winfrey, die bekannte amerikanische Talkshow-Moderatorin und Milliardärin, nennt es "the power of service". Dabei geht es nicht um eine Dienstleistung. Sondern um Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung. Es geht um Ihre ganz persönliche Leistungsfähigkeit. Fragen Sie sich: Was sind Ihre Begabungen, die Sie hervorstechen lassen. Was können Sie besonders gut? Konzentrieren Sie sich darauf. Der Tipp kommt Ihnen irgendwie bekannt vor? "Tue was du liebst und du wirst Erfolg haben." Denn es ist die Leidenschaft für etwas, die aus Ihnen die nötigen paar Prozente herauskitzelt. Diese Prozente sind es, die Sie schneller und weiter laufen lassen werden als Ihre Konkurrenten. Warum? Weil Ihnen unterm Strich Spaß macht, was Sie tun. Wenn es nach 12 Stunden in den Beinen sticht, das Hirn kocht und Ihre Lunge brennt, sind Sie es, der noch 3 Stunden weitermacht.

2. Disziplin: Egal, wie gut Sie etwas können – ohne die Fähigkeit, den eigenen Willen (den inneren Schweinehund) zu beherrschen, bleibt das Jahrhunderttalent genau das: ein Talent. Eine Prophezeiung, die nie Realität wurde. Selbstdisziplin macht aus einem durchschnittlichen Menschen einen ernsthaften Konkurrenten. Und aus einem begabten Talent einen Gewinner. Erst die Kontrolle des Willens macht aus Ihrer Fähigkeit, Ihrem Talent, eine reale Errungenschaft. Deshalb: Nur Disziplin garantiert (nachhaltigen) Erfolg. Das Gute: Disziplin ist wie ein Muskel. Ist Ihrer schwach, können Sie ihn zu Höchstleistung trainieren.

>>> 7 ultimative Tipps, um den inneren Schweinehund zu überwinden