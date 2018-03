Bessere Fruchtbarkeit: Die besten Tipps für gutes Sperma

„Ich will ein Kind von dir!“, schreit Ihnen die Fremde hinterher. Neuste Erkenntnisse helfen

Pflegen Sie sich

Bei einem Versuch an der Universität von Valencia mussten Spanierinnen männliche Probanden hinsichtlich ihrer Attraktivität bewerten. Zugleich wurde bei den Männern die Qualität des Spermas bestimmt. Und dabei kam recht Erstaunliches zu Tage: Je attraktiver ein Mann von Frauen beurteilt wird, desto besser ist auch sein Sperma.

Nehmen Sie ab

Forscher der Amerikanischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin stellten einen Zusammenhang zwischen dem Spermavolumen, der Funktion der Samenzellen und dem Body-Mass-Index fest. Bei Ihrer

Studie an 500 Freiwilligen fanden sie heraus, dass Männer mit steigendem Körpergewicht weniger Spermien produzieren.

Trinken Sie Kaffee

Ein brasilianisches Team der Universität São Paulo fand heraus, dass Kaffeetrinker besseres Sperma besitzen. In ihrer Studie untersuchten die Forscher 750 Männer. Interessantes Ergebnis: Sowohl Kaffee-Junkies (mehr als sechs Tassen pro Tag) als auch moderate Kaffeetrinker haben aktivere Spermien als Koffein-Abstinenzler.

Warten Sie’s ab

Italienische Mediziner an der Poliklinik für Gynäkologie in Modena ermittelten bei 14 335 Schwangerschaften den Zeitpunkt des Verkehrs. Am fruchtbarsten sind die Monate September bis November. Optimal sind Außentemperaturen nicht unter 12 Grad. Übrigens: Auch die Chance auf einen Stammhalter ist dann am größten.