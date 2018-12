Blähbauch-Ursachen: Die 9 besten Tipps gegen den Blähbauch

Tipps gegen den Blähbauch: 1. Notieren Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten

Ein erster Schritt, um den Ursachen auf die Spur zu kommen, ist ein Ernährungstagebuch. Führen Sie über einen längeren Zeitraum (am besten mehrere Wochen) Buch darüber, was Sie essen und welche Beschwerden im Laufe des Tages eintreten – ganz klassisch in einem Notizheft oder mit einer App. Verdächtige Lebensmittel lassen sich so leichter erkennen. Haben Sie eine persönliche Liste an aufblähenden Produkten identifiziert, lassen Sie diese gezielt weg. Der Blähbauch verschwindet? Bingo! Nun schauen genauer hin: Sind es überwiegend Milchprodukte? Dann vertragen Sie Laktose vielleicht nicht so gut. Zeigen Sie die Liste beim nächsten Arztbesuch Ihrem Doktor und lassen Sie sich auf Allergien und Unverträglichkeiten testen.

