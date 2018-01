Eingewachsene Barthaare: Tipps gegen Entzündungen nach der Rasur

Schmerzhafte Entzündungen nach der Rasur? Was Sie wissen müssen, um Rasierpickel durch eingewachsene Haare zu vermeiden und wieder loszuwerden

Wenn wir uns schon rasieren, dann am besten richtig glatt, sodass kein Stoppel fühlbar und am besten auch kein Schatten sichtbar bleibt. Blöderweise kann die vermeintlich schönheitsfördernde Maßnahme auch nach hinten losgehen. Nicht selten sind schmerzhafte, leuchtend-rote Knötchen, die uns aussehen lassen, als wären wir wieder mitten in der Pubertät, die Folge. Bei den Pusteln handelt es sich allerdings nicht um Pickel, sondern um eingewachsene Haare. "Und mit dem Hautproblem sind Sie nicht alleine – vor allem unter Männern, die sich für den Job täglich aalglatt rasieren müssen, sind eingewachsene Haare extrem verbreitet“, sagt Dr. Bruce A. Brod, Hautarzt und Professor für Dermatologie an der University of Pennsylvania. "Manchmal müssen Dermatologen sogar Bescheinigungen ausstellen, damit Männer eine Entschuldigung für den Arbeitgeber haben, sich nicht mehr täglich zu rasieren." Damit die Rasur Sie und Ihre Haut nicht auch so stresst, verraten wir hier, welches die Ursachen für eingewachsene Haare sind, wie Sie Rasierpickeln vorbeugen können und wie Sie die fiesen Entzündungen wieder loswerden.

Wie kommt es zu eingewachsenen Barthaaren?

Meist sind Rasurfehler schuld an eingewachsenen Haaren. Denn: Sind die Haare rasiert, hat das Haar, das nachwächst durch den Schnitt eine breitere Kante. Dadurch kann es nicht mehr so leicht durch den dafür vorgesehenen Kanal in der Haut dringen und bleibt stecken. Die Folge: "Weil das Haar trotzdem weiterwächst, macht es einen U-Turn – wächst also rückwärts in die Haut hinein", sagt Dr. Brod. Der Experte erklärt weiter: "Genau wie bei einem Splitter sieht der Körper das Haar jetzt als einen Eindringling an und sendet vermehrt weiße Blutkörperchen an die betroffene Stelle." Dadurch kommt es zu einer pickelartigen Entzündung, die juckt und schmerzt. Ein weiterer Verursacher für eingewachsene Barthaare können abgestorbene Hautschüppchen sein, welche die Haarfollikel verstopfen. Das Haar darin kann dadurch nicht nach außen dringen und bleibt ebenfalls stecken – mit den gleichen Folgen.

Ich rasiere mich richtig. Warum bekomme ich trotzdem immer wieder eingewachsene Haare?