7 simple Tipps gegen Kreislaufprobleme

Wird Ihnen auch immer mal wieder schwarz vor Augen? Schwindel ist ein typisches Symptom von Kreislaufbeschwerden. So werden Sie diese wieder los

Hoppla, zu schnell aufgestanden und schon wird Ihnen schwarz vor Augen. Da ist Ihr Kreislauf wohl gerade im Keller. Das passiert nicht nur jungen Mädchen, sondern auch gestandenen Kerlen. Gerade in Zeiten, in denen Sie wenig essen, bei einem Wetterumschwung oder nach einem langen Tag am Schreibtisch passiert es häufig, dass der Körper nicht so richtig in die Gänge kommen will. Aber was passiert eigentlich genau bei Kreislaufbeschwerden und was kann man dagegen tun? Das erklärt Ihnen ein Herzspezialist.

Wie funktioniert eigentlich der Kreislauf?

Der Kreislauf ist das System aus Herz und Gefäßen, das unser Blut durch den Körper zirkulieren lässt. So werden alle Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, damit sie richtig arbeiten können. Das Herz pumpt deshalb mit jedem Schlag eine gewisse Menge Blut und je nachdem, wie weit oder eng die Gefäße sind, entsteht dabei ein höherer oder niedriger Druck. Das ist wie bei einem Gartenschlauch, bei dem Sie vorne die Öffnung größer und kleiner machen, dabei verändert sich auch der Wasserdruck. "Wie gut dieser Blutkreislauf funktioniert, hängt also von der Stärke des Herzens, der Weite der Blutgefäße und auch von der Zusammensetzung des Blutes ab", erklärt Dr. Stephan Kurz vom Deutschen Herzzentrum Berlin.

