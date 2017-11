Pickel am Rücken: Tipps gegen unreine Haut am Körper

Sie fragen sich: Wie entstehen Pickel am Rücken und was hilft gegen Rückenakne? Alles, was Sie wissen müssen, um Hautunreinheiten am Rücken zu vermeiden und wieder loszuwerden, finden Sie hier

Das kennen sicher viele: Da hat man unzählige Stunden für die ersehnte Figur geschwitzt und zeigen will man sie nun doch nicht – wegen fiesen roten Pickelchen auf dem Rücken und den Schultern. Warum unreine Haut am Körper so oft Sportler trifft und was Sie gegen Rückenpickel tun können, verraten wir Ihnen hier.

Wieso habe ich Pickel am Rücken?