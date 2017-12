Völlegefühl vermeiden: So übersteht Ihr Magen das weihnachtliche Fressgelage

Das Fresskoma nach Weihnachten ist fast schon Tradition. Doch bereits in der Adventszeit wird Ihr Magen auf die Probe gestellt. Diese 5 Tipps helfen gegen das Völlegefühl nach dem Essmarathon

Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern bei vielen vor allem das Fest des zügellosen Schlemmens. Nach der knusprigen Weihnachtsgans, dem kalorienreichen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder dem ein oder anderen Plätzchen, Dominostein oder Lebkuchen nebenbei, plagt Sie am Ende jedoch meist ein unangenehmes Völlegefühl.

Wie entsteht Völlegefühl überhaupt?

Nach einer üppigen Mahlzeit dehnt sich der Magen aufgrund der Nahrungsmenge und der beim Verdauungsprozess entstehenden Gase aus. Mit Hilfe sogenannter Dehnungsrezeptoren, die sich in der Magen- und Darmwand befinden, wird der aktuelle "Füllstand" an das Gehirn übermittelt. Das Problem: Wenn die maximale Kapazität erreicht ist, können Sie kaum noch gegensteuern – denn diese Info erreicht Ihr Gehirn erst nach rund 20 Minuten.

Das schlechte Gewissen, weil Sie sich mal wieder überfressen haben, gibt es gleich inklusive. Doch das hilft Ihnen jetzt aber auch nicht mehr, diese 6 Anti-Völlegefühl-Tipps dagegen schon.

1. Haben Sie kein schlechtes Gewissen

Nach dem üppigem Essen an Heiligabend oder auf dem Weihnachtsmarkt quält Sie das schlechte Gewissen? Seien wir mal ehrlich: Damit sind Sie nicht alleine. Wer jetzt in Selbstmitleid versinkt, tut sich (und seinen Lieben) damit keinen Gefallen. Sich mit Gedanken an die vielen Kalorien zu plagen, ist völlig nutzlos. Haken Sie es ab. Das war es wert! Ansonsten können Sie den restlichen Abend nicht mehr genießen und das wäre schade. Solange Ihnen das nicht jeden Tag passiert, ist alles in Ordnung.

Tipp: Um der Völlerei vorzubeugen, hilft es, langsam zu Essen und richtig zu kauen. Nehmen Sie sich zum Essen Zeit. Auch auf dem Weihnachtsmarkt, wo gerne im Stehen einfach wahllos Reibekuchen & Co. vertilgt werden.

2. Bewegung vertreibt das Völlegefühl

Auf satt folgt müde. Doch anstatt am Tisch oder am Glühweinstand zu versacken, sollten Sie sich jetzt lieber bewegen. Keine Panik, Sie müssen sich nicht gleich in Ihre Sport-Klamotten schmeißen. Dass Sport nach so einem Essmarathon keine gute Idee ist, versteht sich von selbst.