Abkühlung im Sommer: Die 10 coolsten Tools gegen die Hitze im Büro

Der Sommer steht vor, eigentlich bereits in der Tür. Wir empfehlen dir 10 wirkungsvolle Werkzeuge gegen die Hitze, mit denen du cool bleibst

Auch wenn man davon ausgehen sollte: Nicht jedes Büro besitzt eine Klimaanlage. Bei dem Gedanken daran läuft einem ein Schauer über den Rücken – umso schöner wäre es, wenn dieser dabei noch kühlen würde. Ob du bereits schweißgebadet am Schreibtisch saßt oder für den Härtefall vorsorgen möchtest, es wird dringend Zeit, dir wirksame Lösungen zuzulegen!

Tischventilator von Klarstein © Amazon Ein Klassiker unter den Kühlungs-Tools: der Ventilator. Das Modell von Klarstein gehört eher zum oberen Preissegment der Tischventilatoren, liefert jedoch als Multitalent auch ab. Neben dem schlichten Design, der benutzerfreundlichen Touchbar und dem integrierten Timer erzeugt der 25 cm hohe "Touchstream" in der Spitze einen Luftstrom von 8 Metern, wobei er mit einer Leistungsaufnahme von 45 Watt noch als sparsam gilt. Acht Meter reichen aus, um selbst in größeren Büros ein arbeitsfreundliches Klima zu erzeugen, zumal die niedrigste Stufe perfekt für deinen eigenen Schreibtisch geeignet ist. Du könntest nicht nur dir, sondern auch deinen Arbeitskollegen hiermit etwas Gutes tun. Sofortiger Kühleffekt: 4/5 Anhaltende Kühlung: 5/5 Preis-Leistung: 4/5 2. Ein Lüftchen wäre dir lieber? Der USB-Ventilator von Hama (9,99 €) begleitet dich überall mit hin

USB-Ventilator von Hama © Amazon Ob am Laptop, am Netzteil oder der Powerbank – der USB Ventilator sorgt für eine kleine, aber feine Brise. Langfristig solltest du jedoch auf effektivere Tools zurückgreifen. Mit einem flexiblen "Metallarm" ausgestattet bringst du den Mini-Ventilator in die optimale Position zum Kühlen. Das Schnäppchen-Tool ist außerdem mit 5 LEDs ausgestattet, die bei der Rotation der beweglichen Lüfterblätter verschiedene Muster erzeugen. Dennoch ist er unauffällig genug, um ihn mit in dein Meeting nehmen zu können. Sofortiger Kühleffekt: 2/5 Anhaltende Kühlung: 2/5 Preis-Leistung: 4/5 3. Viel trinken ist im Sommer besonders wichtig – mit dieser Karaffe hast du stets kühle Drinks zur Hand

Kühlkaraffe von Emsa © Amazon Die schicke Kühlkaraffe aus Glas und Edelstahl fasst 1 Liter von deinem Lieblingsgetränk und wird mit einem einsetzbaren Kühlelement geliefert, welches nach einiger Zeit im Gefrierschrank für 4 Stunden gekühlte Drinks garantiert. Besonders praktisch ist auch die automatische Verschlussklappe, die beispielsweise vor Insekten schützt. "Shopaholic" bringt es in einer Rezension auf den Punkt: "Alles in allem ist die Aufmachung sehr hochwertig und doch zweckmäßig." Wir empfehlen dir, Limetten-/Zitronenscheiben für den extra Frischekick in die Karaffe zu geben. Außerdem hilft dir ein zusätzlicher Kühlakku, auch während der gesamten 8 Stunden Schicht cool zu bleiben. Sofortiger Kühleffekt: 4/5 Anhaltende Kühlung: 4/5 Preis-Leistung: 4/5 4. Eine Kollegin sagte neulich zu mir: "Nichts leitet den Sommer besser ein, als eine leckere Wassermelone"

Melonen-Schneider © Amazon Der Hersteller verspricht "perfektes Schneiden mit wenig Aufwand", was uns bei der Hitze natürlich gelegen kommt. An heißen Sommertagen gilt: Je kraftsparender, desto besser. Mit dem Melonen-Schneider kannst du, ohne vorher die Schale zu entfernen, sowohl Scheiben als auch mundgerechte Stückchen ganz einfach herausschneiden. So versorgst du das Büro in kürzester Zeit mit leckerer Wassermelone. Deine Kollegen werden sich freuen. Sofortiger Kühleffekt: 3/5 Anhaltende Kühlung: 1/5 Preis-Leistung: 5/5 5. Ob im Fitnessstudio, beim Outdoor Sport oder im Büro – dieses Cooling Towel macht seinem Namen alle Ehre

Kühlendes Handtuch von Fit-Flip © Amazon "Mit welcher Farbe verbindest du ein unvergessliches Gefühl, eine besondere Emotion, einen Sieg oder Erfolg?" – der Hersteller bietet die vielfältigen Mikrofaser-Tücher in vielen verschiedenen Farben an, sodass jedermann fündig werden sollte. Wenn du in das "federleichte" Kühltuch investiert, kannst du dieses sowohl mit ins Büro als auch zum Sport, in den Urlaub oder auf die nächste Gartenparty mitnehmen. Die Anwendung ist einfach: Das Tuch "anfeuchten, auswringen, ausschütteln und den Kühleffekt genießen." Sofortiger Kühleffekt: 5/5 Anhaltende Kühlung: 4/5 Preis-Leistung: 5/5 6. Neutrogena - die Profis der Feuchtigkeitspflege empfehlen: Hydro Boost Body Gel Spray für einen erfrischenden Start in den Tag

Hydro Boost von Neutrogena © Amazon Im Sommer ist es besonders wichtig, deinen Körper mit zusätzlicher Feuchtigkeit zu versorgen. Die Flüssigkeitsabgabe, in Form von Schweiß, führt zwar zur Kühlung, aber auch zum Austrocknen deiner Haut. Die "Hydro Boost"-Produkte von Neutrogena sollen genau das verhindern. Vielmehr tragen sie dazu bei, "einen Feuchtigkeitsspeicher aufzubauen, der die Feuchtigkeit immer dann abgibt, wenn die Haut sie braucht."“ Ob morgens nach dem Aufstehen oder in der Mittagspause, eine Erfrischung tut dir gut. Sofortiger Kühleffekt: 5/5 Anhaltende Kühlung: 4/5 Preis-Leistung: 5/5 7. Heiße Füße sind nicht nur für dich ein Problem, deine schwitzigen Treter stören auch deine Kollegen. Die Lösung: Ab in den kühlenden Fuß-Pool

Planschbecken von Intex © Amazon Auch wenn du lieber einen Swimming-Pool im Büro aufstellen würdest, die kleinere Variante für die Füße ist schon mal ein Anfang. Einfach lauwarmes Wasser einlaufen lassen und den Kühleffekt genießen. Auch wenn es verlockend klingt: Eiskaltes Wasser ist in diesem Fall kontraproduktiv, da dein Körper auf den Schock ebenfalls mit verstärktem Schwitzen reagiert. Darüber hinaus können ätherische Öle die Kühlung unterstützen und den Geruch überdecken. So müssen deine Kollegen nicht zur Wäscheklammer greifen. Sofortiger Kühleffekt: 5/5 Anhaltende Kühlung: 5/5 Preis-Leistung: 5/5 8. Du rennst alle paar Minuten zum Waschbecken und wirfst dir kaltes Wasser ins Gesicht? Mit diesem Tool kannst du einfach sitzen bleiben

Sprühkugel von Efalock © Amazon Wer seine Pflanzen liebt, der besitzt eine Sprühflasche – wen seine Katze nervt, übrigens auch. Doch warum diese – die Flasche selbstverständlich – nicht einfach mal mit zur Arbeit nehmen und selbst von dem feinen Wasserfilm profitieren? Bei fast allen Sprühflaschen lässt sich die Stärke des Strahls anpassen, sodass man ohne Mühe dem Kollegen am anderen Schreibtisch auch mal etwas Gutes tun kann. Genauso gut kannst du ihn mit der Sprühkugel auf seine stinkenden Füße hinweisen. Sofortiger Kühleffekt: 5/5 Anhaltende Kühlung: 3/5 Preis-Leistung: 5/5 9. Klimaschutz und Hitze im Büro - wie passt das zusammen? Mit diesem Hemd (29,99 €) bleibt ihr frisch

Lyocell Hemd von Reserved © Hersteller Trotz der sengenden Hitze musst du trotzdem noch im Hemd erscheinen? Dann solltest du vorher gut überlegen, aus was für einem Stoff dieses gemacht ist. Lyocell – auch Tencel genannt – soll wärmeausgleichend wirken und somit die Sommerzeit erleichtern. Der Stoff kühlt, dank seiner hohen Atmungsaktivität, ähnlich gut wie Leinen und ist zugleich saugfähiger als Baumwolle. Als wenn das nicht schon Grund genug für eine Investition wäre, schützt du mit dem Kauf des Stoffes noch die Umwelt, denn Lyocell wird aus Eukalyptusholz hergestellt und ist biologisch abbaubar. Solltest du nach einem neuen Hemd für den Sommer suchen: Achte auf das Material, aus dem es hergstellt ist, damit hilfst du nicht nur dir selbst. Sofortiger Kühleffekt: 4/5 Anhaltende Kühlung: 5/5 Preis-Leistung: 5/5 10. Bei der Hitze werden auch die Gemüter ungemütlich – gute Laune hilft