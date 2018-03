Haarentfernung bei Männern: Tools gegen Körperhaare

Haarentfernung bei Männern: Multirazor

Aufgepasst, jetzt wird es scharf! Die Bürste, die nach Badespaß und Entspannung erinnert, hat es in sich. Denn: Der multirazor (zirka 30 Euro unter www.multirazor.de) ist keine normale Bürste, sondern enthält im Schwamm eine Rasierklinge, die die Rasur an schwer erreichbaren Stellen ermöglichen soll. Bevor Sie am Rücken starten, ist Geschick und Übung gefragt. Am besten zuerst an den Beinen ausprobieren. Durchfeuchten Sie den Schwamm bevor Sie ihn benutzen.