Haarentfernung bei Männern: Die besten Tools gegen Körperhaare im Check

Sie wollen: einen Drei-Tage-Bart im Gesicht, eine glatte Brust, einen gestutzten Schambereich und haben: EINEN Rasierer? So kann das nichts werden. Die besten Body-Trimmer im Test

Mit Schaum oder Gel, elektrisch oder nass – wenn‘s um den Bart geht, hat fast jeder Mann sein Lieblings-"Werkzeug". Kann man das aber auch für die Brust und den Intimbereich nehmen? Warum nicht, Haar ist Haar, werden wohl die meisten Männer denken und ihren Rasierer auch am Körper einsetzen. Warum Sie das nicht tun sollten und welche Tools besser für die Körperrasur geeignet sind:

Brust- und Rückenhaare haben andere Anforderungen als Barthaare. Die zu rasierende Fläche ist größer und die Ergonomie ist eine andere. Diese Vorteile bringt ein Rückenrasierer:

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Pelz loszuwerden. Vor dem Kauf eines Gerätes müssen Sie sich zwei Fragen stellen: Möchten Sie Ihren Körper glattrasiert haben oder die Haare nur stutzen? Und wie dauerhaft soll die Haarentfernung sein. Anschließend können Sie wählen:

In der Tabelle finden Sie die Tools, die es gerade auf dem Markt gibt plus einen praktischen Preisvergleich. Darunter stellen wir Ihnen einzelne Geräte der Kategorien ausführlich vor.



Unkomplizierte Haarentfernung mit Body Hair Trimmern

Remington Delicates & Body Hair Trimmer © Hersteller Remington Delicates & Body Hair Trimmer BHT250 Der Remington Delicates & Body Hair Trimmer BHT250 ist mit einer Trim-Shave-Technologie-Klinge ausgestattet, die eine besonders kurze Schnittlänge von 0,2 mm ermöglicht. Die spezielle abgerundete Klingentechnik beugt Schnittverletzungen vor. Mit drei zusätzlichen Aufsteckkämmen können die Haare auch auf 2, 4 oder 6 mm gestutzt werden. Das ist das Besondere: Abgerundete Edelstahlklingen ermöglichen es, an schwer erreichbaren Körperstellen zu rasieren.

Akkulaufzeit: 60 Minuten bei 4 Stunden Ladezeit

Ausstattung: 3 Aufsteckkämme (2, 4 und 6 mm)

UVP: 29,99 Euro

Hier über amazon.de bestellen: Delicates & Body Trimmer, aktuell 20 Euro

Grundig Körperhaartrimmer MT 6030 © Hersteller Grundig Körperhaartrimmer MT 6030 Was hat der Körperhaartrimmer MT 6030 von Grundig zu bieten? Sein beweglicher Scherkopf ermöglicht eine Rasur an jeder beliebiger Körperkontur, auch unter der Dusche. Durch die Titanium-Scherfolie und zwei Langhaarschneidern werden die Haare gründlich entfernt. Extra praktisch: Auch zu lange Augenbrauen lassen sich mit dem Gerät kürzen.

Das ist das Besondere: Der abnehmbare, bewegliche Scherkopf passt sich allen Körperkonturen an.

Akkulaufzeit: 8 Stunden Ladezeit für 50 Minuten Betrieb

Ausstattung: 3 Kammaufsätze (3, 6 und 10 mm)

UVP: 34,90 Euro

Hier über amazon.de bestellen: Grundig MT 6030, aktuell 30 Euro

Braun Bodygroomer © Hersteller Braun Bodygroomer Der Braun Bodygroomer ist ein Alleskönner: Sie können damit die Haare rasieren, trimmen oder beides kombinieren. Beim Kombi-Modus kommen der elektronische Präzisionstrimmer und eine Gillette Fusion-Klinge gleichzeitig zum Einsatz und erzielt damit ein sauberes, besseres Resultat. Einsetzbar ist er unter der Dusche und am ganzen Körper. Manko: Die lange Ladezeit. Das ist das Besondere: Ein Komplett-Tool mit großer Ausstattung.

Ausstattung: Drei Kammaufsätze, Ersatzklinge, Duschaufhänger und Reiseetui

Akkulaufzeit: 14 Stunden Vollladung für 50 Minuten trimmen

UVP: 69,99 Euro

Hier über amazon.de bestellen: Braun Bodygroomer, aktuell 60 Euro

Phillips Bodygroom Series 7000 © Hersteller Phillips Bodygroom Series 7000 Sie haben in wenigen Stunden ein Date und müssen Ihren Körper noch auf Vordermann bringen? Mit dem Bodygroom 7000 von Philips können Sie dank der Schnellladung bereits nach einer Stunde anfangen zu rasieren. Durch den dreidimensional beweglichen Kopf erreichen Sie eine gründliche Rasur. Neben dem 7000 gibt es auch die günstigeren Bodygroomer 5000 mit Rückenaufsatz und 3000 ohne integrierten Langhaarschneider. Das ist das Besondere: Langhaarschneider auf der einen und Rasierer auf der anderen Seite.

Akkulaufzeit: 50 Minuten Betrieb bei einer Stunde Ladezeit

Ausstattung: Einstellbarer Kammaufsatz (3-11 mm)

UVP: 79,99 Euro

Hier über amazon.de bestellen: Philips Bodygroom 7000, aktuell 70 Euro Alles in einem: Multitrimmer-Sets

Haarentfernungstools Panasonic Multitrimmer-Set © Hersteller Panasonic Multitrimmer-Set Wer nicht auf eine glatt-rasierte Brust steht, sondern nur trimmen möchte, für den kommt das Multitrimmer-Set von Panasonic in Frage. Er verfügt über vier Kammaufsätze, die zum Haar- oder Bartschneiden super geeignet sind. Die Schnittlänge lässt sich mit vier Aufsätzen zwischen 0,5 und 15 mm variieren. Mit im Set: Ohr- und Nasenhaar-Trimmer. Das ist das Besondere: Vielseitige Trimm-Möglichkeiten in einem Set.

Akkulaufzeit: 12 Stunden Ladezeit für 50 Minuten Betrieb

Ausstattung: Vier Kammaufsätze, Ohr- und Nasenhaar-Trimmer

UVP: 59,95 Euro

Hier über amazon.de bestellen: Panasonic-Set, aktuell 59 Euro

Braun Multi Grooming Kit MGK5080 © Hersteller Braun Multi Grooming Kit MGK5080 Sie wollen sich einen Bodytrimmer zulegen, bräuchten aber eigentlich auch mal einen neuen Rasierer? Dann investieren Sie doch gleich in ein Multifunktionsset. Das Kit MGK5080 von Braun beinhaltet einen 9-in-1 Trimmer mit sieben Aufsätzen und zusätzlichem Gilette Nassrasierer. Damit können alle behaarten Körperpartien von Ohren, Nase, Bart, Brust bis Intimbereich gepflegt werden. Das ist das Besondere: Dieses Komplettpaket bietet die umfangreichste Ausstattung.

Akkulaufzeit: 1 Stunde Laden für 100 Minuten Betrieb

Ausstattung: Präzisionsaufsatz (3-11 mm), Bart-Kammaufsatz (12-21 mm), Fixierte Kammaufsätze (1 und 2 mm), Body Groomer, Detailtrimmer, Ohr- und Nasenhaartrimmer, Präzisionsscherkopf, Gillette Fusion5 ProGlide Rasierer

UVP: 79,99 Euro

Hier über amazon.de bestellen: Braun Grooming Kit, aktuell 70 Euro Rückenrasierer sind eine praktische Hilfe

Easy Raze © Hersteller Easy Raze Haare am Rücken sind ein No-Go! Doch wie soll man die Haare ohne Hilfe entfernen? Die Erfinder des easy-raze-Gerätes haben die Lösung: Ein anatomisch geformter, vielfach verstellbarer Bügel aus Glasfaser und Edelstahl, an dessen Ende sich eine Klemme befindet. In diese Klemme können Sie einen herkömmlichen Nassrasierer befestigen und anschließend den Pelz auf dem Rücken entfernen. Das ist das Besondere: Ausgeklügelte Bügelform mit ergonomischen Griff.

Ausstattung: Bügelgriff, Gillette-Rasierer, Einschäumpinsel

UVP: 29,99 Euro

Hier bei amazon.de bestellen: Easy Raze, aktuell für 30 Euro

Multirazor © Hersteller Multirazor Aufgepasst, jetzt wird es scharf! Die Bürste, die nach Badespaß und Entspannung erinnert, hat es in sich. Denn: Der multirazor ist keine normale Bürste, sondern enthält im Schwamm eine Rasierklinge, die die Rasur an schwer erreichbaren Stellen ermöglichen soll. Bevor Sie am Rücken starten, ist Geschick und Übung gefragt. Am besten zuerst an den Beinen ausprobieren. Durchfeuchten Sie den Schwamm bevor Sie ihn benutzen. Das ist das Besondere: Simple Konstruktion für eine glatte Rückenrasur.

UVP: 32,99

Hier bei amazon.de bestellen: Multirazor, aktuell für 30 Euro

Philips Bodygroom Series 5000 © Hersteller Philips Bodygroom Series 5000 Der Trimmer 5000 aus der Philips Bodygroom Series passt in diese Kategorie, da er mit einem speziellen Rückenaufsatz ausgestattet ist. Dieser ausziehbare Aufsatz für den Trimmer wurde speziell für die bequeme Entfernung von Rückenhaaren entwickelt. Clever: Der ergonomische Gummigriff ermöglicht auch in der Dusche einen sicheren Griff. Das ist das Besondere: Körperrasur im vorderen Bereich und am Rücken mit einem Gerät.

Ausstattung: Drei Kammaufsätze (3, 5 und 7 mm) und Rückenhaaraufsatz

Akkulaufzeit: 1 Stunde Ladezeit für 1 Stunde Betrieb

UVP: 59,99 Euro

Hier bei amazon.de bestellen: Philips Bodygroom 5000, aktuell für 50 Euro Lange haarfrei dank Lasertechnik

Remington i-Light Pro © Hersteller Remington i-Light Pro Genau wie bei anderen Geräten der lichtbasierenden Technologie IPL (Intense Pulsed Light) muss auch bei dem i-Light Pro von Remington das Haar rasiert und die zu behandelnde Stelle vorher gereinigt und getroknet werden. Die PROPULSE™ Funktion sorgt alle 2 Sekunden für neue Lichtimpulse und eine damit schnellere Behandlung als sein Vorgänger-Modell. Nach 3 Behandlungen soll sich die Haarmenge bereits um die Hälfte verringert haben. Das ist das Besondere: Zwei unterschiedliche Aufsätze für das Gesicht (geringere Lichtimpulsrate) und den Körper.

Akkulaufzeit: Kabelgebunden

Ausstattung: Zwei Aufsätze

UVP: 349,99 Euro

Hier bei amazon.de bestellen: i-Light Pro, aktuell für 349 Euro