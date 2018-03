Kampf den Polstern: Trainieren mit Nachbrenn-Effekt

Die Faust des Siegers: Einarmiges Kurzhanteldrücken

Sie liegen rücklings auf der Bank, in der linken Hand halten Sie eine Kurzhantel neben der Brust. Ihre Füße bleiben mit ganzer Sohle am Boden, die linke Körperhälfte hängt leicht von der Bank herab. Mit der rechten Hand halten Sie sich an der Bank fest. Drücken Sie die Hantel nach oben, heben Sie dabei Ihre Schulter so weit wie möglich. Zurück in die Ausgangsposition, Seiten wechseln.