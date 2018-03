Workout-Check: Training mit Stahlketten im Test

Ketten-Training: Stahlharter Kraftzuwachs So geht‘s Die Gewichtscheiben plus Ketten an der Langhantel anbringen. Achtung: nur beim Trizepsstrecken im Liegen, Bankdrücken, Kreuzheben und bei Kniebeugen einsetzen! Bei Klimmzügen etwa reduzieren sie den Trainingseffekt. So lange dauert‘s 3 bis 5 Sätze der obigen Übungen. Dazu kommt der Rest Ihres Workouts. Der ideale Wiederholungsbereich für mehr Kraft liegt bei 1 bis 5. Da geht‘s In jedem Fitness-Studio oder Home-Gym. Wichtig: Achten Sie auf eine dämpfende Unterlage! Denn schöner wird der Boden durch die Ketten nicht. So viel kostet‘s Trainingsketten ab 80 Euro/1,5 m (etwa: www.pullsh.net) Fazit Das Ketten-Training lässt sich fix erlernen. Dann geht’s bei jeder Wiederholung. Das ist knallhart, doch der spürbar rasche Kraftgewinn entschädigt. Spaß ★ ★ ★ ✩ ✩

Muskeln ★ ★ ★ ★ ★

Koordination ★ ★ ★ ★ ✩

Ausdauer ★ ★ ✩ ✩ ✩