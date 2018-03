4-Wochen-Trainingsplan: Mehr Kraft mit Kettlebells

Kaum ein Fitness-Tool ist so effektiv und vielseitig wie die Kettlebell. Unser 4-Wochen-Plan zum Download macht Sie rasch rundum ausdauernder und stärker

Von Ihren Kurzhanteln trennen wir Sie nur ungern. Doch in diesem Monat haben sich die beiden eine Pause verdient. Stattdessen dürfen Sie sich 4 Wochen ausschließlich der Kugelhantel widmen. Aber was heißt „nur“? Die Kettlebell erlaubt unterschiedlichste Übungen, mit denen Sie Ihren ganzen Körper intensiv fordern. Trainieren können Sie damit an jedem Ort — vorausgesetzt, Sie haben genug Platz für die typischen Schwungbewegungen. Warum das Training so knallt? „Sie müssen das Gewicht permanent ausbalancieren, und das stärkt die stabilisierende Muskulatur“, erklärt der Sportwissenschaftler Dr. Till Sukopp aus Köln. Die dynamischen Schwungbewegungen sorgen für hohe Fliehkräfte — das heißt für Sie: mehr Power bei weniger Gewicht. Sukopp: „Beim Schwingen erzeugen Sie eine hohe Vorspannung in Ihrer Hüftmuskulatur, die in eine explosive Hüftstreckung mündet.“ Komplexe Bewegungsabläufe und kurze Satzpausen schulen auch Ihr Durchhaltevermögen. So bringen Sie Ihre Leistungen, aber auch Ihr Äußeres voran, denn Kettlebell-Training stählt Ihre Muskeln und verbrennt zugleich Fett. Im Trainingsplan stellen wir Ihnen zunächst ein paar hocheffektive Übungen vor. Außerdem erklärt unser Experte, wie Ihnen das runde Eisen im Training gehorcht. Auf in den Kugelhagel!