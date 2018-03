4-Wochen-Abnehmplan: Weg mit der Wampe in 1 Monat

Wampe weg, jetzt! In unserem 4-Wochen-Abnehm-Trainingsplan zum Download verraten wir, wie Sie sich vom Festtagsfett verabschieden und in einem Monat 4 Kilo loswerden

Hat der Weihnachtsmann Geschenke gebracht? Ein kleines Bäuchlein dazu? Dann kommt unser Abnehmplan gerade recht! Der Mix aus Kraft, Athletik und Ausdauer stellt Ihren Körper jeden Tag vor neue Herausforderungen. „Das Grundprinzip ist, dem Körper keine Chance zu geben, auf aufeinanderfolgende Trainingsreize immer gleich zu reagieren“, erklärt Personal Trainer Sascha Wingenfeld, der diesen Plan für Sie entwickelt hat. Überfordern wird Sie das Programm aber nicht, weil es so aufgebaut ist, dass jede Woche intensiver wird. Ihr Vorteil, denn: Viele, die abnehmen wollen, starten bei 0 und geben gleich Vollgas. „Klar, dass die das enorme Pensum nicht verkraften und bald aufgeben“, so der Coach. Zwar gibt’s pro Woche bloß einen Ruhetag, aber viele Trainingstage dienen „nur“ dazu, Muskeln zu erhalten und aktiv zu regenerieren.

Trotzdem müssen Sie in den nächsten Wochen alles geben, um diesen Plan zu erfüllen. Dann sind 4 Kilo Gewichtsverlust in 4 Wochen bei gleichzeitigem Muskelzuwachs möglich. Ist vielleicht sogar noch mehr drin? Wingenfeld: „Um länger nach diesem Plan zu trainieren, müssen Sie lediglich Dauer und Intensität der Einheiten anpassen, damit Ihr Körper immer ausreichend gefordert wird.“ So funktioniert’s: Im Download-Plan (weiter unten auf der Seite) stellen wir Ihnen zuerst die 12 wichtigsten Kraftübungen und danach die 9 effektivsten Kardio-Programme vor. Diese insgesamt 21 Elemente sind die Bausteine, die wir sinnvoll miteinander kombiniert und im 4-Wochen-Plan zu Workouts zusammengefügt haben. Worauf warten Sie? Los geht’s!