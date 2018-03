Projekt Waschbrettbauch: Trainingsplan zur Sixpack-Challenge Woche 5-8

Hier kommt Teil 2 des Ganzkörper-Trainingsplans für Ihr Projekt Waschbrettbauch. Mit diesem Workout werden Sie Ihrem Sixpack in Trainingswoche 5-8 den nötigen Feinschliff verpassen

Im Folgenden finden Sie den Trainingsplan fürdie zweiten 4 Wochen der Sixpack-Challenge 2015 (WOCHE 5-8). Auch wenn der Fokus unserer Leseraktion auf der Bauchmuskulatur liegt, sind unsere Trainingsempfehlungen auf den ganzen Körper ausgerichtet. Denn mit Bauchübungen (allein) werden Sie Ihr Sixpack nicht freilegen.

Beispielhafter Trainingsplan für eine Woche

Wichtig: Der Trainingsplan richtet sich an sportgesunde Menschen, die bereits Erfahrung im Krafttraining haben, und ist nur ein Beispiel für die Trainingsgestaltung. Wir empfehlen Ihnen, den Plan zusammen mit einem Experten, etwa Ihrem Personal Trainer, individuell auf Sie anzupassen. Die angegebenen Wochentage sind natürlich nicht fix. Das heißt, Sie müssen sich nicht sträflich an die Abfolge halten. Sie können die Einheiten durchaus einen Tag nach hinten verschieben, sollten dann aber auch alle anderen Einheiten um die gleiche Zeit verschieben, um die entsprechenden Regenerationszeiten einzuhalten.

Videos zu den Kraftübungen aus dem Trainingsplan finden Sie in unserer Videostrecke

DER TRAININGSPLAN:

TAG 3: MITTWOCH – AUSDAUERTRAINING AUSDAUERTRAINING (intensive Dauermethode) 60 Minuten Dauerlauf bei 75-80% der maximalen Herzfrequenz (220-Lebensalter=100%)

TAG 6: SAMSTAG – AUSDAUERTRAINING AUSDAUERTRAINING (intensive Dauermethode) 60 Minuten Dauerlauf bei 75-80% der maximalen Herzfrequenz (220-Lebensalter=100%)

TAG 7: SONNTAG – RUHETAG Trainingspause

