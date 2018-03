Wintertraining: Trendsport Snowkiten

Beim Snowkiten gehen Wintersportler auch im Flachland steil © Rasmus Kaessmann

Ausflüge an der langen Leine

Wer an der 19 bis 32 Meter langen Leine lässig über den Schnee düst, braucht nicht zwingend eine frühere Karriere als Kiter. Allerdings ist es wichtig, Skier oder Snowboard so gut zu beherrschen, dass Sie über das Fahren nicht mehr nachdenken. Alles Weitere ist einfacher als bei der Sommer-Nummer: Sie starten im Stehen, das kostet weniger Kraft, als wenn Sie erst aus dem Wasser gezogen werden müssen. Das ist auch der Grund, warum bereits wenig Wind viel Spaß bereiten kann. „Für Einsteiger sind 10 bis 15 Knoten – also 19 bis 28 km/h – perfekt. Ich gehe bei bis zu 40 Knoten raus“, so der Profi. „Man kann locker bergauf fahren oder einen Hang hinuntersegeln. Eine Wiese oder ein zugefrorener See tun es aber auch.“ Für den Snowkiter ist es das Größte, überall eine frische Spur in den Schnee zu ziehen. In einem richtigen Skigebiet ist er nur dann zu finden, wenn es einen weitläufigen Funpark gibt. „Mit dem Kite über ein Hindernis zu fahren, ermöglicht noch mal ganz andere Tricks“, erklärt Hund. Er mag den Kicker (eine kleine Schanze, die ihn in die Luft befördert) oder den Slider (ein Rohr zum Drüberrutschen, das über eine Erhöhung gelegt wurde). Dazu benutzt er kurze Trickskier. Im Tiefschnee sorgt eher das Snowboard fürs richtige Wellenreiter-Feeling.