Trennung überwinden: Die ersten 100 Tage nach dem Beziehungsaus überstehen

Das überlebe ich niemals! Die Zeit nach dem Beziehungsaus fühlt sich oft an wie die Hölle auf Erden. Warum scheiden schmerzt und was Sie dagegen tun können – die besten Tipps, um die Trennung zu überwinden

Wenn eine Liebe in die Brüche geht, tut das weh – egal, ob Sie sich getrennt haben oder ob Sie der Verlassene sind. Dieses Gefühl, versagt zu haben, die plötzliche Leerstelle im Leben, das Resümee der guten und schlechten Zeiten – all das fühlt sich einfach nur grauenhaft an. Wie soll man in diesem Zustand im Alltag funktionieren? Wie Sie die Qual minimieren und schnell wieder glücklich werden.

Keine Trennung ist wie die andere

Selbst, wenn man eine Trennung schon oft mitgemacht hat, ist das Beziehungs-Aus jedes Mal erneut erschreckend. Gewöhnen kann man sich daran nicht. Jeder kennt die hässlichen Gefühle danach. Bei jedem fühlen sie sich anders an und sind schwer in Worte zu fassen. Als wären all die Schmetterlinge im Bauch plötzlich einen grauenvollen Massentod gestorben. Besonders bitter fühlt es sich an, wenn die zerbrochene Partnerschaft lange dauerte, es die erste große Liebe war oder starke Emotionen eine Rolle spielten. Jeder Mensch reagiert anders auf diesen Zustand – während der eine sich zuhause verkriecht, flüchtet sich der andere in Arbeit oder in die Kneipe. Die Verarbeitung ist ein Prozess – aber dazu später mehr, wenn wir über die Trennungsphasen sprechen. Die gute Nachricht: Sie können sich zwar nicht gegen Trennungsschmerz immunisieren, aber Sie können an ihnen wachsen.

Warum tun Trennungen eigentlich so weh?

Trennungsschmerzen gibt es übrigens nicht nur im übertragenen Sinne. Oft bringt eine Trennung auch körperliche Beschwerden, wie zum Beispiel Kopf- oder Herzschmerzen oder Magenkrämpfen, mit sich. Der US-Psychologe Walter Mischel von der Columbia University in New York und seine Kollegen fanden heraus, dass diese Schmerzen nicht nur eingebildet sind. Die Ergebnisse ihrer Studie: Liebeskummer spricht dieselbe Hirnregion an wie körperliche Schmerzen. Er kann genauso intensiv gespürt werden wie eine Verbrennung am Arm. Der Psychologe rät daher sogar zu einer Liebeskummer-Behandlung mit Schmerzmitteln. Die Beraterin für Herzschmerz, Silvia Fauck (www.liebeskummer-praxis.de), bestätigt die Ergebnisse: "Viele Männer haben ein halbes Jahr oder ein Jahr nach der Trennung gesundheitliche Leiden. Ich beobachte bei Klienten häufig Wirbelsäulen-, Bandscheiben- oder Magen-Darm-Probleme."

Gehen Männer und Frauen anders mit einer Trennung um?

"Ein Mann leidet still. Er erzählt von seinem Kummer wenig in seinem Umfeld", erklärt Fauck. "Frauen hingegen sprechen mit der Freundin oder der Schwester. Und: Sie holen sich häufig Psychopharmaka", so die Expertin. Männer greifen zum Trost seltener zu Medikamenten, sondern häufig zu schnellem Sex. "Oft hat ein Mann nach einer Trennung schnell wieder eine Sexualpartnerin. Nicht, weil er die Ex-Partnerin nicht mehr liebt, sondern weil es sein Selbstwertgefühl steigert. Er fühlt sich dadurch kurzzeitig besser", erklärt die Expertin. Doch der Schuss geht meist nach hinten los. "Das kurze Stimmungshoch ist nur von kurzer Dauer", so die Liebeskummerberaterin. Die Suche nach der schnellen Ablenkung heißt übrigens nicht, dass ein Mann weniger an Liebeskummer zu knabbern hat als eine Frau. "Er leidet mindestens genauso, wenn nicht mehr. Schon allein, weil er wenig darüber redet", so Fauck.

