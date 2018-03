Fit-Drinks: Bier: Gesünder ohne Alkohol

Lachen Sie nicht über alkoholfreies Bier. Auch wenn die meisten es nicht für voll nehmen, als Schutz vor Thrombose und Herzinfarkt wirkt es besser als normales Bier

Bier und Wein in kleinen Mengen schützt vor Herzinfarkt, das weiß man schon lange. Dass aber gerade das von vielen als langweilig verschriene alkoholfreie Bier in Punkto Gesundheit den Kronkorken vorn hat, haben jetzt Steffen Bassus und seine Kollegen von der Klinik für Diagnostik in Wiesbaden herausgefunden.

Sie stellten nämlich fest, dass der positive Effekt nicht durch den Alkohol in den Getränken zustande kommt, sondern durch verschiedene andere Inhaltsstoffe: 12 gesunde Männer tranken innerhalb von drei Stunden entweder drei Liter Bier, drei Liter Alkoholfreies oder drei Liter Wasser mit Alkohol.