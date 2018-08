Das sind die 11 häufigsten Typen von Frauen beim Orgasmus

Kurz vorm Orgasmus wird ihr Körper ein Brett. Es gibt Frauen, deren Muskeln in den Beinen oder Armen kurz vor dem Orgasmus verkrampfen. Das ist normal: Die Anspannung der Muskeln nimmt vor dem Höhepunkt zu. Beim Orgasmus entlädt sich die Spannung in Kontraktionen und Zuckungen. Zurück bleibt ein Gefühl der absoluten Entspannung. Wenn die Liebste sich verkrampft, können Sie also fast sicher sein, dass sie nicht simuliert.

Diese Frau lässt ihre Lust tief aus ihrem Inneren sprechen. Daran dürfen auch die Nachbarn teilhaben. Im Vergleich zum bloßen Seufzen ist der ekstatische Schrei in der Regel selten gespielt – es sei denn, die Frau möchte Sie erschrecken, um den gespielten Orgasmus zu kaschieren. Eine Frau, die beim Sex mit Inbrunst schreit, hat meist einen guten Draht zur ihrer Sexualität und ihr ist egal, was andere davon denken – die hat Spaß am Sex!

Sie beißt und kratzt wie eine Wildkatze: Sie ist völlig in Ekstase © fizkes / Shutterstock.com

6. Die Lustmörderin

Sie kratzt und beißt beim Orgasmus. Das passiert in der Regel ungeplant. Die Erregung ist so stark, dass sie die überschüssige Energie schon vor dem Höhepunkt loswerden will und deswegen zubeißt oder ihre Fingernägel in Ihrem Rücken vergräbt. Vielleicht sind Sie beim Sex selbst so auf Hormonen, dass Sie es nicht sofort merken. Spätestens am nächsten Morgen oder in der Dusche brennt es. Statt Gleitgel auf dem Nachttisch sollten Sie stattdessen Desinfektionsspray bereithalten.

7. Die Schauspielerin

Sie stöhnt und spricht genau zum richtigen Zeitpunkt. Diese Frau ist eine gute Schauspielerin, aber hat ein seltsames Verhältnis zu Sex. Statt ihre Energie für die perfekte Performance zu verschwenden, sollte sie Ihnen erklären, was wir beim Liebessspiel anders machen sollten, damit sie wirklich aus ihrem Körper kann.

8. Die Fluchende

Sie schimpft wie ein Gangsta-Rapper. Es gibt Frauen, die normalerweise keinen Kraftausdruck in den Mund nehmen, kurz vorm Orgasmus aber in eine Schimpftirade verfallen ("drecks…", "scheiße, ja!"). Das heißt Gutes: Sie lässt beim Sex alles los und verbietet sich weder schmutzige Wörter noch ihre eigene Lust. Und mal ehrlich: Sexy ist der Dirty Talk ja auch.

9. Die Spirituelle

Ommm! Sie zelebriert den Orgasmus: Sie breitet die Arme aus, setzt ein zufriedenes Lächeln auf. Womöglich sitzt sie auch im Lotussitz auf Ihnen, winkt mit Räucherstäbchen und stöhnt rhythmisch zu Meditationsklängen. Spaß beiseite: Diese Frau steht auf ekstatischen Sex – und das ist verdammt gut für Ihre Beziehung und Ihr Liebesleben.