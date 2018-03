Genitalschmuck: Stahl im Schritt

Huch, sie trägt Schmuck im Intimbereich. Was kann man denn damit machen?

Da blinkt es Ihnen aus ihrem Höschen entgegen: anfassen oder nicht? Bodypiercer Marcel Meier aus Lengnau in der Schweiz erläutert die wichtigsten Piercings und sagt, was sie bringen und wie Sie sie beim Sex handhaben.

<b>Kleine Labien </b>

Äußerst populär. Ringe oder Stege werden an den inneren Schamlippen befestigt.

<b>Bonus</b>: Die Bewegung beim Sex überträgt sich erregend auf die Klitoris.

<b>To do</b>: Spielen Sie damit herum. Zupfen, drehen, reiben ... alles ist erlaubt.

<b>Klitorishautpiercing </b>

Ein Ring mit Kugel wird über der Klitoris positioniert.

<b>Bonus</b>: Es sieht schön aus und erreicht auch eine kleinere oder tiefer liegende Klitoris.

<b>To do</b>: Nicht ziehen. Die Wirkung entsteht durch die Reibung.

<b>Prinzess Albertina </b>

Das Piercing ist zwischen der Harnröhre und der Vagina platziert.

<b>Bonus</b>: Eine zusätzliche Stimulation der Harnröhre ist für viele Frauen sehr erregend.

<b>To do</b>: Besonders Oralsex bringt Albertina richtig in Fahrt.

<b>Fourchette </b>

Am Ende der inneren Schamlippen wird ein Ring oder ein gebogener Stift eingesetzt.

<b>Bonus</b>: Das Piercing im Damm verursacht eine leichte Verengung des Scheideneingangs, was Sie beim Eindringen spüren.

<b>To do</b>: Reiterstellung. Mit der Hand von hinten am Piercing herumspielen.

<b>Brustwarze </b>

Ringe, Stege.

<b>Bonus</b>: Der Nippel wird dadurch sensibler und größer.

<b>To do</b>: Nicht ziehen oder drehen! Je nach Empfindlichkeit mit Ihrer Zunge umspielen.