Ungesunde Salat-Zutaten: 6 Fehler, die Ihren Salat zur Kalorienbombe machen

Mit einem Salat zum Mittag- oder Abendessen kann man nichts falsch machen? Von wegen. Wer das Grünzeug mit den folgenden 6 Zutaten kombiniert, tappt direkt in die Kalorienfalle

Ein Salat als leichte Hauptmahlzeit ist fast immer eine gute Wahl, denn im Gegensatz zu Nudelgerichten mit Sahnesauce oder einer dicken Portion Pommes liegt er nicht schwer im Magen. Das gilt nur leider nicht für jeden Salat – schon gar nicht für Salate aus dem Restaurant oder vom Lieferservice, die Sie nicht selbst zubereitet haben.

Obwohl Salat im Grunde kaum Kalorien hat, können die folgenden 6 Zutaten dafür sorgen, dass Sie Ihre Kalorienbilanz sprengen:

1. Reduzieren Sie die Menge an Käse

Gegen Käse im Salat ist generell nichts einzuwenden, da Mozzarella & Co. gute Proteinquellen sind: Je nach Sorte liefert Käse bis zu 35 Prozent Eiweiß pro 100 Gramm. Doch wie so oft ist auch hier die Menge entscheidend. Schnell landet eine ganze Mozzarella-Kugel oder eine halbe Packung Feta im Salat. Dabei vergisst man schnell, dass Käse nicht nur viel Eiweiß enthält, sondern gleichzeitig auch sehr kalorien- und fettreich ist. Achten Sie bei Käse also genau auf die Menge.

Tipp: Harzer Käse ist auch im Salat eine gute Wahl: Er hat einen Proteingehalt von 30 Prozent und nur 130 Kalorien pro 100 Gramm.

2. Nicht zu viele Fettquellen einbauen

Ob Lachs, Avocado oder Nüsse: Gesunde Fette, wie die bekannten Omega-3-Fettsäuren, sollten nicht nur bei Sportlern täglich auf dem Teller landen. Nicht vergessen: Sowohl die "guten" Fette aus Avocado & Co. als auch die "bösen" (Trans-) Fette aus Fast Food und Chip enthalten nicht nur Fett, sondern auch viele Kalorien.