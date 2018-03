Ein Loblied auf die Video-Kassette: Unser Filmtipp "Abgedreht"

Mit Trashfilmen gegen die digitale Revolution

Warum erzählt der französische Regisseur Michel Gondry im digitalen Zeitalter eine Geschichte über analoge Videokassetten? Die schwarzen Plastikboxen gibt es doch höchstens noch im Museum… oder eben in Passaic, New Jersey, in der Videothek von Mr. Fletcher (Danny Glover). Vermutlich will uns Gondry zeigen, was wir alles durch den digitalen Fortschritt verloren haben: Kreativität und, ach ja, den Blick für die wirklichen Probleme. Davon hat Fletcher genug: Obwohl sein Laden angeblich das Geburtshaus einer Jazzlegende ist, will das Bauamt den Nostalgie-Friedhof abreißen. Noch gefährlicher als die Abrissbirne erweist sich aber der durchgeknallte Mechaniker Jerry (Jack Black). Dieser sorgt mittels elektromagnetischer Strahlung für eine Komplettlöschung aller Bänder. Alles scheint verloren. Bis Jerry und Fletchers Angestellter Mike (Mos Def) mit einer alten Kamera kurzerhand eigene Versionen der Kinohits drehen: "Ghostbusters", "2001 – Odyssee im Weltraum", "Rush Hour" oder "König der Löwen", die beiden schrecken vor nichts zurück… und zeigen ganz nebenbei, wie wichtig eigene Kreativität ist.