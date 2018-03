Nicolas Cage jagt wieder Schätze: Unser Filmtipp "Das Vermächtnis des geheimen Buches"

Benjamin Gates (Nicolas Cage) strahlt amerikanisches Nationalbewusstsein aus. Zusammen mit seinem tollpatschigen Kumpel Poole und seiner Ex (Diane Krüger) jagt er Schätzen hinterher und arbeitet nebenbei amerikanische Geschichte auf. Vor knapp vier Jahren entschlüsselte das Team die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und fand den Schatz der Tempelritter. In der Fortsetzung geht’s um Gates’ Familienehre.

Schnitzeljagd durch die westliche Welt

Die groteske Story: Irgendein dahergelaufener Finsterling (Ed Harris) behauptet, Gates’ Urahn hätte geholfen, Präsident Lincoln zu ermorden. Der Patriot Gates wird bei so etwas natürlich fuchsteufelswild und tut alles, um die Unschuld seines geliebten Ur-Ur-Opas zu beweisen. Er schreckt nicht einmal davor zurück, den amerikanischen Präsidenten zu entführen, das Drehbuch will es so. Und sonst? Na ja, es folgt die obligatorische Schnitzeljagd durch die üblichen Actionkulissen in Paris und London, die in einer verschollenen Indianerstadt aus Gold unter Mount Rushmore endet.