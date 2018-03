Tom Hanks gewinnt den kalten Krieg: Unser Filmtipp "Der Krieg des Charlie Wilson"

10 Jahre Zeitgeschichte in 97 Minuten

Regisseur Mike Nichols zeigt in "Der Krieg des Charlie Wilson" (nach dem gleichnamigen Buch von George Crile) politisches Zeitgeschehen in unterhaltsamer und leicht verdaulicher Art. Das hat natürlich nicht viel mit der Realität zu tun. Wilson ist hier Heldenfigur und Visionär zugleich. Er ahnt am Ende – so will uns der Film glauben machen – sogar schon die Machtergreifung der Taliban und die Taten von Al-Qaida. Zehn Jahre Zeitgeschichte lassen sich eben nicht in 97 Minuten durchziehen. Unser Fazit: Dem Film hätte etwas mehr Biss gut getan, aber dennoch: exzellente Unterhaltung.

Der Krieg des Charlie Wilson (USA 2007)

Regie: Mike Nichols

Buch: Aaron Sorkin

Darsteller: Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymor Hoffman

Länge: 97 Minuten

Start: 07. Februar 2008