Maxwell Smart rettet wieder die Welt: Unser Filmtipp "Get Smart"

Dass im gegenwärtigen Recyling-Wahn auch Mel Brooks‘ Slapstick-Serie wieder aufgewärmt wird, war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Agent Maxwell Smart hatte die Schuhsohle bereits 1965 am Ohr. Der Erfolg von "Get Smart" – in Deutschland als "Supermax, der Meisterspion" und später als "Mini-Max" im Fernsehen – ebnete den Weg für Polizei-Parodien wie "Police Squad" und "Die nackte Kanone".

Sinnfreiheit schlägt Einfallsreichtum

Peter Segals Version der 007-Parodie greift die wichtigsten Merkmale der Serie auf: sinnlose Dialoge, subtiler Slapstick und alberne Agenten-Gadgets. Besonders Hauptdarsteller Steve Carell schafft es mit minimaler Mimik, große Lacher zu erzeugen. Wo "Get Smart" allerdings mit Sinnfreiheit punktet, spielt der Film in Sachen Einfallsreichtum eher in den unteren Ligen. Viele Gags entstammen der Original-Serie oder wirken wie aus dem Drehbuch-Abfall der „Nackte-Kanone“-Serie entwendet. Im Vergleich zum Original gibt sich "Get Smart" zu brav und bieder. Fazit: vergnügliche Parodie mit Gags, von denen viele garantiert nicht ihr Ziel verfehlen. Nach dem Kinobesuch lohnt sich jedoch ein Blick auf die Originalfolgen – zum Beispiel bei YouTube.

Get Smart (USA 2008)

Regie: Peter Segal

Buch: Tom J. Astle, Matt Ember, Mel Brooks

Darsteller: Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Alan Arkin, Terence Stamp

Länge: 111 Minuten

Start: 17. Juli 2008