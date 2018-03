Will Smith als Anti-Held: Unser Filmtipp "Hancock"

Superstar Will Smith in Spandex-Hosen. In "Hancock" mausert er sich vom Rüpel mit Superkräften zur verantwortungsbewussten Heldenfigur

Dieser Superheld ist gefährlich: John Hancock (Will Smith) trinkt, stinkt, pöbelt rum und hinterlässt zertrümmerte Autobahnen, eingedellte Züge und zerstörte Wolkenkratzer. Alles im Dienste der Menschheit natürlich. Die reagiert allerdings mit Undank: Keiner hat ihn lieb, selbst Autogramme will niemand haben. Stattdessen wollen sie ihn hinter Gittern sehen. Kurz, Hancock ist ein Superheld mit einem PR-Problem. Das wiederum ruft den Weltverbesserer und PR-Berater Ray Embrey (Jason Bateman) auf den Plan, der aus Hancock einen liebenswerten, verantwortungsbewussten Superhelden zaubern will. Heidi Klum hätte den Film bestimmt "America’s Next Superhero" genannt. Klingt nicht sehr tiefgründig. Ist es auch nicht. "Hancock" ist einfach gestricktes Action-Kino zum Zurücklehnen.