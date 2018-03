Will Smith allein in New York: Unser Filmtipp "I am Legend"

In "I am Legend" jagt Will Smith durch die verlassenen Häuserschluchten von New York – und liefert atmosphärisches Endzeit-Kino

Morgens Workout im Wohnzimmer, mittags Golf auf einem Flugzeugträger, nachmittags Antilopenjagd mit Sportwagen am Time Square. Das Leben des New Yorkers Robert Neville (Will Smith) scheint auf den ersten Blick recht attraktiv. Scheint. Denn Neville ist der scheinbar einzige Überlebende eines todbringenden Virus. Er kämpft in den verlassenen Straßenschluchten der Millionenstadt gegen die Einsamkeit, den Virus und einen Haufen blutrünstiger Mutanten. Trotz Hollywoodstempel ist der Endzeit-Blockbuster "I am Legend" beklemmend spannend.

"I am Legend" basiert auf dem gleichnamigen amerikanischen Roman von Richard Matheson von 1954. Regisseur Francis Lawrence ist nun schon der Dritte, der aus dem Stoff einen abendfüllenden Spielfilm gezaubert hat. "The Last Man on Earth" (1967) mit Vincent Price und "Der Omega-Mann" (1971) mit Charlton Heston waren allerdings auch keine Glücksgriffe.