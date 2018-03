Superheld zum Selbermachen : Unser Filmtipp "Iron Man"

All das ändert sich, als er bei einer Waffenpräsentation in Afghanistan in Gefangenschaft gerät. Statt für die Terroristen seine Superwaffe nachzubauen, zimmert er sich eine fliegende Eisenrüstung zusammen, in welcher er den Finsterlingen gehörig den Hintern versohlt. Quasi ein Superheld Marke Eigenbau. Gleichzeitig sieht Stark seine Fehler ein und kämpft fortan für eine bessere Welt. In seinem Privatlabor baut er dann die rot-golden-glänzende Endversion von "Iron Man", mit der er gegen den wahren Feind antritt. Dieser sitzt nicht im Hindukusch, sondern in seiner eigenen Waffenfirma.