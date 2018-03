Der Killer mit dem Bolzenschussgerät: Unser Filmtipp "No Country For old Men"

In "No Country For Old Men" liefern sich ein verrückter Serienkiller und ein schnauzbärtiger Nichtsnutz eine gemütliche Hetzjagd durch Texas

In der Hitze Texas haben es die Menschen gewöhnlich nicht so eilig. Das weiß auch Sheriff Bell (Tommy Lee Jones), der im oscargekröhnten Geniestreich der Coen-Brüder den Leichen hinterher schlurft. Diese hinterlässt ein durchgeknallter Killer mit Bolzenschussgerät, der in "No Country For Old Men" einem glücklosen Geldräuber hinterherjagt. Klingt grotesk, ist aber ein brillanter Neo-Western, der natürlich völlig zu Recht mit drei Oscars (bester Film, beste Regie, bester Nebendarsteller) bedacht wurde.