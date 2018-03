Fremdschämen mit Spider-Man: Unser Filmtipp "Spider-Man 3"

Richtig böse ist in Spider-Man-Filmen niemand

Dass der Ego-Trip des Spinnenhelden nicht gut endet, ist klar. Die Läuterung erfolgt – wie könnte es anders sein – in einer Kirche. Nachteil: der Virus springt auf einen nach Rache sinnenden Reporter über. Genau wie alle anderen Bösewichte in „Spider-Man 3“ ist auch dieser neue Schurke nur Opfer widriger Umstände. Richtig böse ist in Spider-Man-Filmen niemand. Der aus Sand bestehende Sandman ist ein Verbrecher wider Willen und selbst der grüne Kobold Harry – eigentlich der beste Freund von Peter – ist auch nur eine tief gekränkte, tragische Figur. „Spider-Man 3“ wird zur heilsamen Gruppentherapie, in der jeder jeden braucht, um zu sich selbst zu finden.

Auch wenn die Charaktere klischeehaft agieren und Parkers Beziehungskiste etwas übertrieben romantisch daherkommt, ist die kunterbunte Action-Sause genau das, was man von einer Comic-Verfilmung erwartet: ein großer Spaß. Diesen Spaß hat man sich einiges kosten lassen. Mit einem Budget von zirka 250 Millionen Dollar soll Sam Raimis „Spider-Man 3“ der teuerste Film aller Zeiten sein. Zu Recht! Die Computereffekte sind kaum von der Realität zu unterscheiden. Besonders bemerkenswert: Sandman (gespielt von Thomas Haden Church). Der Mann besteht nach einem unfreiwilligen Experiment völlig aus Sandkörnern und kann seine Form beliebig verändern. An den bombastischen Spezialeffekten leidet zwar die Geschichte, aber nicht der Unterhaltungswert des Films. Daher kann sich der menschliche Superheld ruhig noch ein weiteres Mal durch die Häuserschluchten schwingen.