Johnny Depp bittet zur Blutpolka: Unser Filmtipp "Sweeney Todd"

Alle paar Minuten saust eine kopflose Leiche in den Keller

Zur Story: Der Film erzählt die tragische Legende des blutrünstigen Barbiers Sweeney Todd (Johnny Depp). Früher nannte er sich einmal Benjamin Barker, hatte eine schöne Frau und Kind, bis ihn ein eifersüchtiger Richter (Alan Rickman) aus London verbannt, um sich an seine Frau heranzumachen. Nach 15 Jahren kehrt der verbitterte Todd zurück und plant mit der Bäckersfrau Mrs. Lovett (Helena Bonham Carter) seinen Rachefeldzug: In seinem wiedereröffneten Barbierladen schneidet er seinen Kunden wahllos die Kehle durch, die Reste werden zu Pastete verarbeitet. Dabei spritzt eine Menge Blut und regelmäßig saust eine kopflose Leiche in den Keller. "Sweeney Todd" ist herzzerreißend tragisch aber auch bitterböse komisch. Natürlich kann es bei so viel Horror kein Happy End geben. Unser Fazit: Ein Riesenspaß für alle, die nichts gegen zu viel Blut haben.

Sweeney Todd – der teuflische Barbier aus der Fleet Street (USA 2007)

Regie: Tim Burton

Buch: John Logan

Darsteller: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Sasha Baron Cohen

Länge: 116 Minuten

Start: 21. Februar 2008