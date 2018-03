Kochhelden.TV: Unser Foodblogger: Jens Glatz

Unser Foodblogger Jens Glatz © Jens Glatz

"Diäten sind ungesund, bewirken meist das Gegenteil und führen am Ende nur zu noch mehr Frust. Keine kurzfristige Diät, sondern eine aktive und gesunde Ernährungsumstellung, hin zu einer kohlenhydratreduzierten Ernährungsweise in Verbindung mit ausreichend Bewegung sind der Schlüssel zum Erfolg", sagt Foodblogger Jens Glatz, der gerne seine Geschichte erzählt, um anderen an seinen Erfahrungen teilhaben zu lassen und gleichzeitig zu motivieren.

Das Expertenteam rund um Jens besteht aus einem weiteren Fitness- und Ernährungsexperten, einem Koch, einem Arzt und einem Fotografen – an Kompetenz und Schlagkraft mangelt es den Kochhelden also nicht. Mit Gerichten ala Low Carb zaubern die Jungs in Wort und Video leckere Gerichte für all die Abnehmwilligen und diejenigen, die sich gesund und ausgewogen ernähren möchten.

Aber nicht nur gesundes Essen ist ihnen ein Anliegen – sie kümmern sich um alles, was sich rund um Ihre Herzensthemen Bewegung und Ernährung dreht. Dieser abwechslungsreiche Mix aus leckeren Gerichten, fundiertem Wissen um Fitness, Lebensmittel und Gesundheit macht den Kochhelden.TV-Blog zu einem der Top-Foodblogs im deutschsprachigen Raum und für uns zu einem wertvollen Men´s Health-Kooperationspartner, der die Mens Health Community immer wieder mit tollen Gerichten überraschen wird.

