Untere Bauchmuskeln definieren: Die besten 12 Übungen für die unteren Bauchmuskeln

Schluss mit halben Sachen, das Training für die unteren Bauchmuskeln macht Ihr Sixpack perfekt. Auch Ihre Haltung punktet und Rückenschmerzen haben keine Chance

Jeder hat sein Päckchen zu tragen, idealweise sind es bei Männern 6 bis 8, die sich deutlich auf der vorderen Körpermitte abzeichnen. Leider ist dieses angenehme Laster häufig Wunschdenken. Denn: Egal zu welchem Körpertyp Sie gehören, der untere Bauch ist die Stelle, an der am schnellsten lästiges Depotfett abgelagert wird. Das liegt schlichtweg in der Natur der Dinge. Doch mit der richtigen Herangehensweise, also den passenden Übungen sowie einer angemessenen Ernährung, können Sie die locker überlisten.

Was sind die unteren Bauchmuskeln genau?

Etwas, was es streng genommen gar nicht gibt. Denn anatomisch gesehen handelt es sich bei den unteren Bauchmuskeln nur um den unteren Anteil der geraden. Für die optische Päckchen-Struktur sind 3 bis 4 Sehnen verantwortlich, die die beiden Muskelstränge des Musculus rectus abdominis horizontal durchziehen. Da die bei jedem Kerl anders verlaufen, sieht nicht jede trainierte Körpermitte gleich aus. Richtig heißen diese Päckchen eigentlich Bäuche und es handelt sich bei den meisten um 8, die durch 4 Sehnen entstehen. Aber manche Männer besitzen nur 3 Sehnen, so entstand der Begriff Sixpack. Vertikal trennt die beiden geraden Bauchmuskeln die sogenannte Linea alba, eine weiße Bindegewebsnaht. Was die wenigsten wissen: Vor dem Ansatz des Musculus rectus adominis liegt der Pyramidenmuskel, der bei 75 bis 80 Prozent der Menschen zum Bereich der unteren Bauchmuskeln gezählt werden kann. Beim Rest fehlt dieser Muskel.

