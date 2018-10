Unterschätzte Muskeln: 7 Muskeln, die Sie beim Training garantiert vernachlässigen

Diese Partie müssen doch nur Frauen in Form bringen, um Reiterhosen auszugleichen. Unsinn! In einem gut funktionierenden Muskelsystem ist jeder Beteiligte wichtig. Gerade für die Beweglichkeit Ihres Oberschenkels ist die Gruppe der seitlichen Oberschenkelmuskulatur sehr entscheidend. Und die brauchen Sie häufiger als Sie denken, wie zum Beispiel beim Treppensteigen oder Fußballkicken.

Der klassische Fall: Um ein Sixpack zu sehen, müssen Sie die quer verlaufende Bauchmuskulatur nicht in Form bringen. Aber wenn Sie nicht Ihr ganzes Leben vorm Spiegel stehen wollen, um Ihr Waschbrett zu bewundern, sollten Sie diesen tiefliegenden Bereich unbedingt angehen. Zumal er den Rumpf stabilisiert und so der Wirbelsäule Arbeit abnimmt – auch und vor allem im Stehen. Denn genau dort ist er zu finden: nahe der Wirbelsäule.

Der Musculus serratus anterior, umgangssprachlich unter dem Namen Serratus oder Sägemuskel bekannt, befindet seitlich am Brustkorb und erinnert an Sägezähne. Im Gegensatz zu den meisten anderen hier erwähnten Muskeln ist dieser Muskel im trainierten Zustand sehr gut zu sehen. Laut Arnold Schwarzenegger sind nur die Menschen echte Bodybuilder, deren Sägemuskel überhaupt zu sehen ist. Selbst wenn Sie nicht auf die Bühne wollen, brauchen Sie diesen Muskel in kräftig und flexibel. Schließlich wollen Sie doch Ihr Schulterblatt bewegen und nicht wie ein Gorilla mit hängenden Schultern dastehen. Oder?

Einen vernachlässigten birnenförmigen Muskel merken Sie hingegen nicht sofort. Mit der Zeit kann er jedoch zu Knie-, Rücken- oder Nackenproblemen führen. Zudem atmen Sie nicht mehr so tief wie Sie könnten, was die Leistungsfähigkeit beim Ausdauersport herabsetzt.

Verkümmerte Fußmuskeln führen zu Schmerzen die beispielsweise von Plantarfasziitis, also einer Entzündung der Fußsehnenplatte stammen. Sie begünstigen obendrein Fehlstellungen, die die gesamte Körperachse beeinflussen. So können X- oder O-Beine eine Folge sein. Es lohnt sich also, immer mal wieder zwischendurch Zeit ins Fußmuskulaturtraining zu stecken.

Generell gesehen sind an einer Bewegung immer mehrere Muskeln beteiligt. Idealerweise sind alle Mitstreiter gleich stark und darin geübt, miteinander zu agieren. Schon eine Schwachstelle in der Muskelkette kann die Leistung mindern oder zu Schmerzen führen. Im Speziellen lösen einzelne Schlaffi-Zonen spezielle Probleme aus.

Die schmale Taille verdankt dieser Astral-Body seinen querverlaufenden Bauchmuskeln © I T A L O / Shutterstock.com

Der große Lendenmuskel hat ebenfalls Einfluss auf Ihre Atmung, da er über Faszien mit dem Zwerchfell verbunden ist. Je stärker und flexibler dieser Muskel ist, desto besser kann er seinem Job als Stützpfeiler der Organe im Unterbauch nachkommen. Obendrein lässt er sie gut (aufrecht) dastehen und unterstützt Sie dabei, die Beine nach vorn zu heben.

Mehr Stabilität im Rumpf – die querverlaufenden Bauchmuskeln tun ihr übriges, um sie obenrum stabil zu halten. Auf diese Weise bleibt nicht die ganze Arbeit beim aufrechten Stehen und Gehen an der Wirbelsäule hängen. Ein Workout für die querverlaufenden Bauchmuskeln ist also gleichzeitig ein Training für einen kraftvollen Rücken!

Wer hingegen seinen kleinen Brustmuskel nicht ausreichend trainiert und vor Verspannungen schützt, muss im schlimmsten Fall mit Taubheit in den Armen, die bis in die Finger reichen kann, rechnen. Aber schon ein Kribbeln ist unangenehm und mit richtigem Training vermeidbar. Genau wie das zu weit nach oben Rutschen des Schultergürtels, welches der kleine Brustmuskel in seiner vollen Stärke zu verhindern weiß.

Ihr Sägemuskel hilft Ihnen, das Schulterblatt richtig zu bewegen und Ihre Arme in allen erdenklichen Richtungen zu benutzen. Das klappt natürlich umso besser, desto kräftiger der Muskel ist. Bei Verspannungen können sich Schmerzen in den Rippen, am Schulterblatt oder an den Innenseiten der Arme (Stichwort: Golferellenbogen) breitmachen.

Welche Übungen eignen sich am besten, um die vernachlässigten Muskeln auszugleichen?