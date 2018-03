Grössenwahn: Unterschätzter Penis

Pornodarsteller falsche Vorbilder

Nach Ansicht Shamlouls lässt sich die Fehleinschätzungen aus falschen Vorbildern ableiten, wie etwa Pornos, in denen Darsteller mit überdimensionalen Arbeitsgeräten glänzten, oder übertriebenen Erzählungen von Freunden. Mehr als die Hälfte gab an, ihre eingebildeten Probleme hätten bereits in der Kindheit begonnen. Nach einer Beratung revidierten 76 Männer ihre Meinung, 11 Männer waren auch nicht mehr an einer Penisvergrößerung interessiert, so der Mediziner im Wissenschaftsjournal Urology.