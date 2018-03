Job-Flops: Montagsfrust

Sie finden den Chef heute absolut nervtötend? So geht es 36 Prozent aller Männer am Montag, ergab eine Umfrage für MH

In den meisten Büros in Deutschland herrscht am Montag miese Stimmung. Doch Chefs, die sich darüber ärgern, sollten sich besser an der eigenen Nase packen: 42 Prozent aller Frauen und 36 Prozent aller Männer fühlen sich vor allem vom Boss genervt, ergab eine Gewis-Umfrage unter 1034 Menschen.

Weitere Stimmungskiller am Wochenbeginn sind Prahlereien über das Wochenende: Jeder vierte Mann und jede dritte Frau wollen derartige Erfolgsgeschichten nicht hören.

Anders sieht es mit Berichten über misslungene Dates aus: Der Umfrage zufolge sind davon zwar 21 Prozent der Frauen angewidert, aber nur vier Prozent der Männer.

