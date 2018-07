Jucken im Genitalbereich: 6 Gründe, warum Ihre Intimzone juckt

Ja, selbst Ihre Unterhosen können für das lästige Jucken verantwortlich sein. Sie könnten eine Allergie gegen Waschmittel oder bestimmte Kleidungsstoffe haben. "Nicht selten wird der Juckreiz auch eine allergische Reaktion ausgelöst", so der Experte. Manche Menschen reagieren zum Beispiel auf Synthetikwäsche allergisch. Grund genug, sich beim Hautarzt auf Unverträglichkeiten testen zu lassen, und auf Wäsche aus anderen Stoffen umzusteigen.

Gerade im Sommer juckt bei vielen Männern der Genitalbereich stärker. Der Grund: "Feuchtigkeit und Wärme reizen die Haut", erklärt Bühmann. Diese Form des Juckreizes tritt am häufigsten auf. Hier gilt: Es ist zwar harmlos, aber lästig. Beim Schwitzen in der Hitze sollten Sie Ihren Intimbereich regelmäßig gründlich waschen. Das Jucken können Sie mit der richtigen Pflege reduzieren: "Vermeiden Sie Seifen, die einen pH-Wert über 7 haben. Besser sind pH-neutrale Reinigungslotionen", rät der Experte. Parfümierte Duschgels sollten Sie im Supermarktregal lieber stehen lassen, da diese den Schutzmantel der Haut angreifen können.

3. Wundscheuern irritiert die Haut am Hoden

Bei Irritationen am Hodensack nach langen Spaziergängen oder einer langen Laufrunde ist meist Wundscheuern die Ursache. "Wenn der Oberschenkel am Hodensack scheuert, kann die Haut durch die Feuchtigkeit und die Reibung wund werden", sagt Bühmann. Auch das kann heftig jucken. Kratzen ist jedoch tabu, denn sonst kann die Haut nicht heilen. Wenden Sie lieber pH-neutrale Feuchtigkeitscremes oder Wund- und Heilsalben an. Die nächste Laufeinheit sollten Sie verschieben, bis sich die Haut wieder erholt hat.

4. Pilz- und bakterielle Infektionen im Intimbereich müssen behandelt werden

Sie haben keine Allergie und Ihr Juckreiz geht auch trotz der richtigen Hygienemaßnahmen nicht weg? Dann könnten Pilze oder bakterielle Infektionen das Problem sein. Diese siedeln sich meist im Harnröhreneingang und unter der Vorhaut an und machen sich meist durch Rötungen erkennbar. Experte Bühmann verrät, was hilft: "Spezielle Cremes können eventuell auslösende Keime eliminieren. Bei Bakterien als Auslöser sind manchmal auch Antibiotika notwendig." Bei anhaltendem, starkem Juckreiz also ab zum Arzt – mit der richtigen Behandlung sind Sie den Juckreiz nach 3-4 Tagen los.

5. Nervige Blutsauger: Läuse können juckende Bissspuren hinterlassen

Bekannt sind Läuse vor allem dafür, dass sie die Kopfhaare befallen. Doch Läuse finden auch den Weg in Ihren Intimbereich – vorausgesetzt, Sie haben Ihre Schambehaarung noch nicht abrasiert. "Der Körper reagiert – ähnlich wie bei Mückenstichen – allergisch auf die winzigen Bissspuren", so Bühmann. Gefährlich sind Läuse übrigens nicht, jedoch müssen sie entfernt werden. Ihr Arzt wird Ihnen Shampoos oder Lotionen zur Abtötung der Läuse und der Nissen (Eier) verordnen und Salben zur Reduzierung des Juckreizes mitgeben. Um sich langfristig vor Läusen zu schützen, können Sie Ihre Schamhaare auch einfach abrasieren.

