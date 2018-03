Aufgepumpt: Vakuumpumpe zur Potenzsteigerung?

Ein anhaltender Ständer ohne starke Potenzmittel, aber wie? Abhilfe versprechen Vakuumpumpen gepaart mit ein klein wenig Handarbeit

Das verspricht das Potenzmittel: Ein haltbarer Ständer, nach Handarbeit mit Einsatz der Vakuumpumpe.

So wirkt das Potenzmittel: Man erzeugt einen Unterdruck per Vakuumpumpe und zieht pfft, pfft, pfft, Blut in den Penis. Dann streift man einen Penisring über, damit es auch schön dort bleibt.

Vorteil des Potenzmittels: Keine Pillen, keine Nebenwirkungen, sondern nur reine Mechanik mit der Pumpe.

Nachteil des Potenzmittels: Es ist nicht sonderlich sexy, vor dem Akt erst mal die Pumpe anzulegen – und es braucht echt Übung, ein Vakuum mittels pumpen zu erzeugen. Zudem sieht die Frau das Zubehör, den Penisring, der das Blut im Penis hält. Ach ja: Nach 30 Minuten braucht Ihr Großer wieder frisches Blut, der Ring muss dann weg.

Fazit: Das Pumpen ist zwar etwas aufwändig, aber wenn man andere Produkte betrachtet, eine echte Alternative. Vakuumpumpen werden bei Verschreibung durch den Arzt von der Krankenkasse gezahlt.