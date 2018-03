Ältere Väter: Vater werden mit über 40

Zwischen 30 und 40 (38,2 Prozent) Pro: finanziell gesichert, Karriere begründet, Partnerschaft bewährt, Persönlichkeit abgerundet, viele Freunde in ähnlicher Lebenssituation . Kontra: Lebensphase mit höchstem Stress (Konkurrenzkämpfe, Zeitnot, Ortswechsel). Dennoch meinen Experten: alles in allem die beste Zeit.

In mir kroch das Gefühl hoch, irgendetwas ganz Elementares und Einmaliges zu verpassen. Bei Frauen spricht man gern von der biologischen Uhr, die da tickt. Bei mir war es eher ein Flüstern der Gene. Oder der Vorfahren in mir. Eine kollektive Beschwerde, dass ausgerechnet mein Ast des Stammbaums, auf dem sie alle hockten, zu verdorren drohte.

Schluss mit der Berufsjugendlichkeit Ein ganz neuer Aspekt trat in mein Leben: Verantwortung. Das Ich ist nicht mehr allein und hat eine Außenstelle bekommen. Einen Trabanten. Man hält plötzlich nicht nur den Sohn auf dem Arm. Sondern auch einen Schutzbefohlenen. Und nebenbei ist aus einem Paar eine Familie, also die nächsthöhere Einheit geworden. Sozusagen die Urzelle jeder Gesellschaft. Positiv formuliert: Es ist, als machte man ein Quantensprung. Schluss mit der ewigen Berufsjugendlichkeit. Man fühlt sich, endlich, erwachsen. Alle Suche nach einem Sinn, wer man ist, was man hier soll, wird schon bald mit dem Wort "Pap" beantwortet werden.

Neun Monate im Wasser dedümpelt Ich weiß nicht, wann ich zuletzt geheult habe. Während der Geburt meines Sohnes habe ich nonstop mit den Tränen gekämpft. Erst waren sie salzig vor Sorge (Schafft sie es, stirbt sie, ist das Kind gesund?), dann süß vor Freude, ich meine richtige, ungekannte, nie da gewesene – wie Geburtstag, Weihnachten und alle Feiertage zusammen. Und das doppelt. So ungefähr. Denn plötzlich ist er da, dieser Wurm. Er liegt auf dem Bauch der Frau und blinzelt in die Welt. Nicht unbedingt ein Beau, denkt man, aber wer ist das schon, nachdem er neun Monate im Wasser gedümpelt ist!?

Man ist wahnsinnig nervös. Wie die Stadt um einen herum. Gerade Berlin kommt einem vor wie Kriegsgebiet. Oder Kalkutta. Überall Autos, Gehupe, Hektik, Abgase, Lärm, fluchende Taxifahrer. In der Summe fühlt sich das an wie die totale Lebensfeindlichkeit. Noch bevor man (unfallfrei) zu Hause angekommen ist, liegen die Nerven blank. Man will nur noch weg. Weit weg. Aufs Land ziehen. Irgend-wohin. In eine heilere Welt.

Wilhelm Busch sagt: Vater werden ist nicht schwer – Vater sein dagegen sehr. Eine erste Ahnung, was er meint, bekam ich auf der Heimfahrt aus der Klinik: Die Frau sitzt auf der Rückbank mit diesem Rohdiamanten neben sich. Die pure Unschuld. Das verpflichtet. Ich sitze am Steuer, als sei es das erste Mal. Die Führerscheinprüfung ist nichts dagegen.

Entgegen aller Single-Erwartung: Kinder sind reines Glück © iStockphoto

Die Welt wird bedrohlicher

Abends macht man den Fernseher an. Nächster Fehler. In den Nachrichten der ganz normale Wahnsinn. Nur – mit einem Baby im Haus wirkt die Welt noch bedrohlicher. Vielleicht sollte man etwas tun? Sich einbringen? Vielleicht sollte man endlich mal laut werden, wenn es sein muss. Jedenfalls will ich nicht Schuld sein, dass es der Junior mal schlechter hat als wir. Denn im Gegensatz zu meinen Eltern kann ich später schlecht behaupten, man hätte nichts gewusst.

Und dennoch – die Freude überwiegt. Neben der Verantwortung ist noch ein Aspekt in mein Leben getreten: Stolz. Ein kleines Wort, ein großes Gefühl. Das hat mich am meisten überrascht. Noch vor Kurzem fand ich es immer ein bisschen erbärmlich, Männer mit Kinderwagen zu sehen. Mittlerweile stolziert man selbst mit seinem Sohnemännchen herum und freut sich über jeden Kommentar. Jedenfalls kann ich Sie beruhigen, falls das Ihre Bedenken sein sollten: Frauen finden Männer mit Babys auf dem Arm nicht erbärmlich, sondern eher attraktiv.

Auf liebgewordene Gewohnheiten muss ich verzichten

Mittlerweile ist unser Sohnemännchen zehn Monate alt und das, was man einen Wonneproppen nennt. Natürlich ist alles anders und vieles anstrengend. Gerade das erste Jahr hat es in sich. Natürlich muss man auf liebgewordene Gewohnheiten verzichten (und sein Coupé oder Cabrio gegen Kombi plus Kinderkarre tauschen). Dafür kommen andere Qualitäten hinzu. Ich wusste gar nicht, wie herzzerreißend beispielsweise ein zahnloses Lächeln sein kann. Oder ein schlafender Säugling auf dem Arm. Die ersten Gluckser etc.

Die Robert Bosch Stiftung hat 2005 einen Bericht der "Kommission Familie und demografischer Wandel" vorgelegt. Darin steht:"„Eine Entscheidung für eine Familie ist eine grundsätzliche Lebensentscheidung, die eher selten intellektuell oder ökonomisch, sondern eher emotional oder werteorientiert ist." Diese Emotionen kann man offenbar nur für sich selbst entdecken. Denn weiter heißt es in dem Bericht: "Kinder sind ein großer Reichtum, ein großes Glück, das sich nur schwer ohne Pathos beschreiben lässt." Deshalb will ich es auch gar nicht weiter versuchen. Vielleicht nur so viel: Ich kann mir momentan nichts Schöneres vorstellen, als meinem Sohnemännchen die möglichst schönen Dinge dieser Welt vorzustellen.

Ich habe meinen Beitrag geleistet

Die Deutschen schrumpfen. Die Zahl der Geburten ist im vorigen Jahr so stark gesunken wie seit 15 Jahren nicht mehr. Mit aller Bescheidenheit: Ich habe meinen Beitrag geleistet. Erst in Gestalt eines Buben und jetzt diesen hier: Lassen Sie sich von einem ehemaligen Antipapi und Vativerweigerer sagen: Kinder können glücklich machen. Sie sind sozusagen der wahre und vor allem lebende Luxus.

Ich freue mich jetzt schon auf unsere erste Reise, den ersten Segeltörn, sein erstes Fußballspiel, die erste Freundin, das erste Männergespräch und darauf, dass ich ihn niemals zum Blockflötenunterricht schicken werde. Es sei denn, er will es so. Was ich wiederum nicht hoffen will. Mit anderen Worten, es bleibt spannend. Das letzte große Abenteuer im Leben eines Mannes hat begonnen. Mehr geht nicht.