Hormonhaushalt: Vaterschaft macht zahm

Harte Männer werden weich: Denn mit der Geburt eines Kindes sinkt beim Vater der Testosteronspiegel

Ein neugeborenes Baby lässt bei seinem Papa den Testosteronspiegel sinken. Diese Reaktion des Körpers soll den ehemals buhlenden Singel in einen fürsorglichen Familienvater verwandeln, so eine Studie an der chinesischen Charls Drew Universität.

Die Wissenschaftler hatten insgesamt 126 Studenten untersucht, von denen 60 verheiratet und nur 30 ein Kind hatten. Der Rest war ledig. Ergebnis: Singles hatten am meisten Testosteron im Blut, Verheiratete, aber kinderlose Männer lagen im Mittelfeld, Familienväter wiesen die niedrigste Konzentration auf.

Ähnliche US-Studien unterstützen diese Ergebnisse: Sie belegen, dass ein Seitensprung oder allein die Suche nach einem neuen Sexualpartner bei Ehemännern wieder für eine erhöhte Produktion von Testosteron sorgte.