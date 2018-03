Kernspin-Untersuchung: Verbrennungen durch Tattoos

So schön Tätowierungen und Piercings auch sein mögen: Im Krankenhaus kann man brennende Probleme bekommen

Immer mehr Ärzte verweigern die Untersuchung mit dem Kernspin-Tomographen, wenn ein Patient Tätowierungen, Piercings oder Permanent-Make-up auf der Haut trägt, so ein Bericht der Bild-Zeitung.

Der Grund: Durch die Eisenpartikel in der Tattoo-Farbe wird die elektromagnetische Energie des Tomographen in Hitze umgewandelt und damit kann die Haut buchstäblich verbrennen, so Professor Gerhard Adam, Direktor an der Uniklinik Hamburg. Für diese Art von Schäden sind die Kliniken verantwortlich, die Gerätehersteller haften nicht.