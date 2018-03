Orgasmus mit Folgen: Sex senkt das Sterblichkeitsrisiko

Sie wollen länger Leben? Dann probieren Sie es doch mal mit mehr Sex! Das kostet nichts und verdoppelt Ihre Lebenserwartung

Schon an die Alterssicherung gedacht? Wir hätten da noch einen Tipp für Sie: Männer mit mindestens zwei Orgasmen pro Woche haben nur ein halb so hohes Sterblichkeitsrisiko wie Sexmuffel, die weniger als einmal im Monat kommen. Dies ist das Ergebnis einer Studie, in der 918 Männer aus Südwales über Jahrzehnte gesundheitlich beobachtet wurden. Warum das so ist, steht in den Sternen – aber wer will das schon wissen?