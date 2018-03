Platonische Liebe oder mehr: Verliebt in die beste Freundin

Wir haben in einer Online-Umfrage (jeweils auf WomensHealth.de und MensHealth.de) unsere User gefragt, was sie über Freundschaften zwischen Männern und Frauen halten. Erste Erkenntnis: Für Männer ist eine Art "Freundschaft mit gewissen Vorzügen" gar nicht so weit hergeholt ...

Echte Freunde

Jemanden zu haben, der uns die Männerwelt als echter Insider erklären kann und all unsere Frauenprobleme aus der herrlich unbefangenen Perspektive eines Mannes betrachtet – das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber 87 Prozent aller befragten Frauen sind sich sicher, dass das Geschlecht in Freundschaften tatsächlich keine Rolle spiele. Mehr als die Hälfte hat angegeben, so etwas zu haben: einen besten Freund. Bei den Männern, die parallel befragt wurden, sind es ganze 80 Prozent, die eine Frau als Kumpel an ihrer Seite schätzen. Dabei spielt das Klischee, dass beste Freunde immer Ex-Partner sind, auch keine Rolle, denn nur 11 Prozent der Männer und Frauen gaben an, vor der Freundschaft ein Liebespaar gewesen zu sein.

Geheimnisse teilen

Auch darüber, wie innig so eine Freundschaft sein kann, sind sich Männlein und Weiblein, so scheint es, einig. Knapp 80 Prozent der Befragten beider Geschlechter können mit ihrem besten Freund oder der besten Freundin Geheimnisse teilen, von denen der jeweilige Partner nichts weiß. Auch über die Beziehung zu reden, ist dabei kein Problem. 84 Prozent der Männer und Frauen finden das vollkommen okay – dafür sind Freunde ja schließlich da, könnte man meinen.

Freunde - mit gewissen Vorzügen?

Soweit klingt das ja alles schön harmonisch. Es könnte so reibungslos funktionieren, wäre da nicht die Sache mit dem – man ahnt es schon – Sex. Dabei können wir Frauen allerdings unsere Hände in Unschuld waschen, denn: schuld sind die Männer. Während in der Umfrage unter Frauen bei der Frage "Können Sie sich Sex mit Ihrem besten Freund vorstellen?", brav 73 Prozent entsetzt auf "Nein!" klickten, war es bei den Männern genau umgekehrt. 72 Prozent könnten sich Sex mit der besten Freundin vorstellen. Und trotzdem: Sie können aufatmen. Vielleicht spielt er heimlich manchmal mit dem Gedanken, Ihnen an die Wäsche zu gehen, aber laut der Umfrageergebnisse bleibt es meistens bei dem bloßen Wunsch. Nur 19 Prozent der Frauen hatten schon mal Sex mit dem besten Freund, knapp weniger sind es bei den Männern: bloß 18 Prozent.

Zwei Hähne im Korb

Was aber, wenn es neben dem besten Freund noch einen Partner in Ihrem Leben gibt? Ist da Eifersucht nicht gleich vorprogrammiert? Revierkämpfe sind wohl eher eine Seltenheit. Von den vergebenen Frauen gab eine Mehrheit von 30 Prozent an, dass der Partner nicht eifersüchtig auf den besten Freund sei. Muss er auch gar nicht sein, denn nur 15 Prozent der Frauen haben sich laut unserer Umfrage tatsächlich schon mal in ihren besten Freund verliebt und bei weniger als einem Viertel aller Befragten hat der Kumpel für Beziehungsstress gesorgt. Wo genau jetzt die Loyalität liegen muss, darüber aber sind sich die Befragten nicht wirklich sicher. Auf die Frage, für wen Frau sich entscheiden würde, Kumpel oder Partner, gab es keine klare Antwort. Die knappe Mehrheit entscheidet sich für den Partner, 32 Prozent zucken nur trotzig mit den Schultern und sagen: „Keinen von beiden."

Diese 5 Regeln sind zu beachten, wenn Sie mit der besten Freundin unterwegs sind

Mit einer Frau auszugehen erfordert anderes Verhalten, als ein Männerabend.

Bodyguard-Regel: Beobachten Sie die Lage

Das wäre bei einem männlichen Kumpel nie passiert: Sie waren nur kurz weg, schon wird Ihre Begleitung belagert – von einem Schürzenjäger, der bloß durch sein Goldkettchen glänzt. "Ehe Sie Ihr Superman-Cape umlegen, schauen Sie, ob die Dame das alleine regelt", sagt die Berliner Paar- und Sexualtherapeutin Berit Brockhausen (www.desafinado.de). "Wer dabei sofort eingreift, entmündigt die Frau." Und schrumpfen Sie Ihr Ego, denn: "Manche Männer wollen Frauen nicht nur beschützen, sondern auch ihr Revier verteidigen." Merken Sie sich also: Dies hier ist nicht Ihr Revier. Flirt-Regel: Ziehen Sie Leine, wenn es funkt

Früher sind Sie allein in eine Bar rein und zu zweit wieder raus. Nun ist es umgekehrt: Der Typ mit dem funkelnden Geschmeide kommt bei Ihrer besten Freundin doch tatsächlich gut an – eine Ketten-Reaktion, sozusagen. Brockhausen: "Verabreden Sie vorab einen Rückzugs-Code, den Sie beide verstehen. Es kann ansonsten sehr beleidigend sein, wenn man plötzlich kaum Beachtung bekommt." Theken-Regel: Bestellen Sie zwei kühle Blonde

Forscher der Mount Sinai School of Medicine in New York fanden heraus, dass Wein und Schnaps Frauen schneller betrunken machen als Männer. Bei Bier können sie dagegen mithalten. Wenn Sie nicht wollen, dass die Gute nach zwei Cocktails nur noch albern herumkichert, sollten Sie auf Pils setzen. Aber auch damit nicht zu allzu oft anstoßen – Frauen schlafen nach einem Trinkgelage schlechter, und das wollen Sie ihr doch sicher ersparen. Tanz-Regel: Polieren Sie den Dancefloor

Als Sie das letzte Mal eine Tanzfläche betreten haben, geschah das nur, weil Sie den Weg zur Bar abkürzen wollten. Männer stehen oft da, wippen mit den Füßen, schnippen mit den Fingern, nicken mit dem Kopf. Unter Kerlen ist das okay, bei der besten Freundin zu wenig – viele Frauen möchten tanzen.

Das hat für Sie Vorteile:

1. Beim Tanzen können Sie hautnah von ihr lernen (ist unter Kerlen eher unerwünscht).

2. Schwingen Sie die Hüften, wecken Sie eher das Interesse anderer Ladys. Bezahl-Regel: Jeder zahlt aus eigener Tasche

Unter Männern ist es üblich, abwechselnd Runden zu schmeißen. "Das können Sie mit Ihrer besten Freundin auch so halten", sagt Brockhausen. Sie sind von der alten Schule, laden Frauen grundsätzlich ein? Dann achten Sie jedoch darauf, dass es der Dame recht ist. Protestiert sie heftig, lassen Sie Ihren Geldbeutel stecken – ohne schlechtes Gewissen.