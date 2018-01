Sexuelle Vorlieben: 11 verrückte Sachen, auf die Männer beim Sex stehen

Was sind die schrägsten Angewohnheiten, die Männer im Bett anmachen? Wir haben Frauen gefragt, hier die 11 seltsamsten männlichen Sex-Vorlieben

Egal, wie gut Sie glauben, im Bett zu sein: Vermutlich haben Sie es trotzdem schon geschafft, dass Ihre Partnerin die Augen verdreht hat. Und zwar nicht, weil sie so ekstatisch erregt war. Vielleicht war es Ihr Lieblings-Anmachspruch, den Sie sich einfach nicht abgewöhnen können oder Sie haben versucht, mal etwas Neues oder Versautes auszuprobieren, was nicht so gut ankam.

>>> 6 Methoden, die Frauen so richtig scharf machen

Schräge Sex-Vorlieben

Klar ist so etwas nicht zu 100 % Ihre Schuld (es sei denn, Sie haben sich noch nie damit beschäftigt, auf was Frauen – und insbesondere Ihre Partnerin – im Bett so richtig abfahren). Aber es schadet sicher nicht zu erfahren, bei welchen Bett-Marotten Frauen das Weite suchen. Daher haben wir Frauen gefragt: "Was ist das Schrägste, was ein Mann im Bett gemacht hat?" Und tatsächlich waren einige Antworten – sehr schräg. Unsere Top 11: