Bange um die Zukunft: Versagensängste im Job besiegen

Ein guter Job bringt Geld, Macht, Frauen – und die Angst zu versagen. Keine Panik, wir kriegen das in den Griff

Da sitzt was in Ihrem Nacken. Schwer und dunkel und gefährlich hockt es dort. Es ist Ihr übermächtiger Boss, die zentnerschwere Last der Aufgaben. Es ist die Angst, das alles nicht zu bewältigen. „Die Angst zu versagen ist für viele in der heutigen Arbeitswelt ein ständiger Begleiter“, sagt Psychologe Dr. Hans Morschitzky. „Die schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt macht es für die meisten nicht leichter.“