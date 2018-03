Zweisamkeit: Viel Sport bedeut besseren Sex

Zeig’s mir!

Männer mögen beim Sex klare Worte. Oder Zeichen. Zu dem Ergebnis kommt eine US-Studie der University of California in Santa Cruz. Danach vermissen viele Männer eindeutige Genuss-Signale ihrer Partnerin. Umgekehrt sehnen sich Frauen danach, dass ihren Bedürfnissen beim Sex eine höhere Priorität eingeräumt wird.

Sag’s ihr!

Um die Paarungsbereitschaft ihrer Mitbürger anzukurbeln, entwickelten japanische Soziologen den ultimativen romantischen Satz. Das Ergebnis: „Reinen no kono hei mo issho nei waratteju.“ Was so viel heißt wie: „Lass uns heute in einem Jahr gemeinsam lachen.“ Ob auch deutsche Frauen dabei dahinschmelzen, ist noch unklar. Laut einer Studie wirken Menschen, die Fremdsprachen beherrschen, jedenfalls besonders attraktiv.

Zu mir oder zu dir?

Wenn schon ein Kind, dann einen Sohn? Ziehen Sie erst mal mit der zukünftigen Mutter in eine gemeinsame Wohnung. Bei der Auswertung von mehr als 80000 Geburten stellten amerikanische Statistiker des National Bureau of Economic Research in Boston fest, dass die Jungs-Wahrscheinlichkeit bei zusammenlebenden Paaren steigt.

Zeig’s ihr!

Wer viel Sport macht, hat besseren Sex. Dies bestätigt eine aktuelle Untersuchung der University of Arkansas in den USA. Eine Umfrage unter Studenten zeigt, dass 69 Prozent der Männer, die vier- bis fünfmal in der Woche sporteln, ihre Leistungen im Bett als überdurchschnittlich einstufen. 65 Prozent finden sich besonders attraktiv.