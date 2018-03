Workout-Check im Video: ViPR-Training im Fitness-Test

ViPR-Kurs: Funktionales Training von der Rolle

So geht ViPR-Training: Die Teilnehmer absolvieren einen Zirkel aus etwa 6 Stationen und arbeiten dabei jeweils mit dem Gewicht der Vollgummirohre, die schwungvoll bewegt werden müssen. Ziel ist es, den ganzen Körper umfassend zu trainieren. So lange dauert ViPR-Training: Pro Kurs 30 Minuten, jede Übung 45 Sekunden. Einmal pro Woche sind ViPR-Kurse eine gute Ergänzung zum normalen Sportpensum. So viel kostet ViPR-Training: Den Kurs gibt’s in Fitness-Studios für Mitglieder in der Regel gratis. Wer Interesse hat, kann zu einem kostenlosen Probetraining gehen. Spaß ★ ★ ★ ★ ✩

Muskeln ★ ★ ★ ★ ✩

Koordination ★ ★ ★ ★ ✩

Ausdauer ★ ★ ★ ★ ✩