Ernährungslexikon: Vitamin C: Welche Brausetablette ist die beste?

Manchmal braucht man eine Extra-Dosis. Men’s Health hat verbreitete Präparate verglichen.

Das C ist der Star unter den Vitaminen: Jeder kennt es, sein Nutzen reicht vom Erkältungs-schutz bis zur Vorbeugung gegen krebsfördernde Mutationen im Erbgut. 120 bis 200 Milligramm soll man täglich zu sich nehmen, empfehlen die meisten Experten. Das kann man mit viel Obst und Gemüse schaffen, man muss es aber nicht. Zum Glück gibt’s ja die praktischen Brausetabletten und reinen Vitamin-C-Pülverchen. Einfach in einem Glas Wasser auflösen, trinken und sich gleich viel gesunder fühlen.

Synthetisch wie natürlich

Wissenschaftlich bestätigt ist jedenfalls, dass sich Vitamin C im Gegensatz zu manch anderem gesundheitsfördernden Stoff so perfekt synthetisieren lässt, dass der Organismus den Unterschied zwischen Natur und Kunstprodukt gar nicht mehr bemerkt. Zu welchem der vielen Röhrchen und Dosen aus Supermarkt, Drogerie oder Apotheke Sie greifen, ist trotzdem nicht egal. Denn zwischen den einzelnen Produkten gibt es große Unterschiede — und nicht nur im Geschmack. Men’s Health hat bei einigen der meistverkauften Vitamin-C-Präparate näher hingeschaut. Ergebnis: Neben der Suche nach der gewünschten Dosierung lohnt sich vor allem der Preisvergleich. Umgerechnet auf 100 mg Vitamin C muss man für das teuerste Produkt rund 26-mal so viel bezahlen wie für den günstigsten Test-Teilnehmer.

Die richtige Dosis macht’s

Bei der Einnahme von Präparaten ist zu beachten, dass "viel hilft viel" bei Vitamin C nicht unbedingt gilt. Ab einer Dosis von einem Gramm pro Tag steigt das Risiko, dass sich Harnsteine bilden. Ab zehn Gramm können auch Durchfälle und Übelkeit auftreten. In einer britischen Studie wurden an den Testpersonen sogar schon bei einer Dosis von 500 Milligramm Beschädigungen der Moleküle des Erbgutes festgestellt. Die Ergebnisse dieser Studie sind unter den Vitamin-Experten allerdings äußerst umstritten.