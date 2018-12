Volles Haar: Die besten Lebensmittel gegen Haarausfall bei Männern

B-Vitamine wirken Haarausfall entgegen

Einige nehmen im Kampf gegen eine drohende Glatze als Nahrungsergänzung Biotin-Kapseln, bekannt auch als Vitamin B7 oder Vitamin H. Die Experten streiten noch, ob und inwieweit Biotin allein Haarausfall beeinflussen kann. Aber dass die gesamte Vitamin B-Komplex-Gruppe einen positiven Einfluss auf Haut und Haare hat, ist unter Wissenschaftlern unumstritten. "Je älter wir werden, desto geringer ist unsere körpereigene Vitamin-B-Produktion", sagt die New Yorker Ernährungswissenschaftlerin Stephanie Middleberg, "Für die Haare spielen sie eine enorm wichtige Rolle, da sie zur Grundlage der Haarwurzeln gehören." Und wenn Sie wollen, dass Ihre Haare so lang wie möglich fest in der Wurzel verankert sind, sollten Sie Ihren Speiseplan regelmäßig mit Vitamin-B-haltigen Lebensmitteln aufrüsten.

Vitamin-B-reiche Lebensmittel gegen Haarausfall sind zum Beispiel Nüsse, Eier, Süßkartoffel, Haferflocken.