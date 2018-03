Ernährung: Die richtige Sporternährung

Die Auswahl des richtigen Treibstoffs ist von großer Bedeutung für Ihren Motor. Denn wenn Sie Normal tanken, obwohl Sie Super brauchen, werden Sie niemals Höchstgeschwindigkeit erreichen.

Die richtige Nährstoff-Kombination sorgt für optimale Trainings-Ergebnisse. Internationale Ernährungsexperten verraten in zehn wertvollen Ernährungstipps, wie Sie Ihre sportliche Leistung erhöhen, Ernährungsfehler vermeiden und was Sie sich ab und an gönnen können.